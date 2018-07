von Lorna Komm

Mittlerweile ist Japhet Dufitumukiza verheiratet, Vater zweier Kinder und wohnt in der Nähe von Mainz. Vor elf Jahren hat er als Elektroniker bei den Mainzer Stadtwerken angefangen und inzwischen seine Meisterprüfung abgelegt. Nebenbei engagiert sich seinem Heimatort für die weihnachtliche Spendenaktion. Seinen einwöchigen Aufenthalt in einer Meersburger Ferienwohnung hat er bei einer Tombola der Meersburger Sammel-Gruppe gewonnen. Das Organisatorenteam der Meersburger Sammlung hat ihn und seine Familie eingeladen, seine Geschichte zu erzählen.

Japhet (Zweiter von links) und seine Familie Tochter Lelibeth, Sohn Timohy und Ehefrau Henny unterstützen die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". | Bild: Lorna Komm

Bei einem Festgottesdienst mit anschließendem Grillabend in der evangelischen Chrischona-Gemeinde schilderte Japhet Dufitumukiza seine Erfahrungen:. "Ein Kamm, ein Spiegel, ein Jo-Jo", zählt er den Inhalt des Schuhkartons auf, den er im ruandischen Kinderheim erhalten hatte. "Ein Geschenk ganz für mich allein": So beschreibt er die Gefühle, die er damals hatte. In Afrika seien Geschenke etwas Unbekanntes gewesen, erzählt er. Weder zu Weihnachten noch zu Ostern und auch nicht zum Geburtstag habe er jemals etwas geschenkt bekommen. Es sei etwas ganz Besonderes für ihn gewesen, insbesondere in dieser bedrückenden Situation.

Als Kind schon ins Heim

Japhet Dufitumukiza erzählt von den dramatischen Umständen, wie er ins Heim kam. Als Angehöriger der Tutsi, einer damals verfolgten Minderheit, flüchtete er mit seinem Vater und seinem Bruder von Ruanda in den benachbarten Kongo. Seine Mutter und seine anderen sechs Geschwister waren zu diesem Zeitpunkt schon tot. Nachts überquerten die Drei mithilfe von Anwohnern einen reißenden Fluss, obwohl der kleine Japhet gar nicht schwimmen kann. "Aber lieber ertrinken, als erschlagen zu werden", erklärt er pragmatisch.

"Ein Geschenk nur für mich allein"

Später, zurück in Ruanda, steht die Familie vor dem Nichts. Aus der Not heraus gibt der Vater die beiden Söhne ins Heim, damit sie ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen haben. "Und dann kam dieser Schuhkarton, ein Geschenk nur für mich allein, den irgendjemand nur für mich gepackt hat. Irgendjemand hat an mich gedacht", beschreibt Japhet seine kindliche Sichtweise. Um diese Freude weiterzugeben, engagiert er sich seit Jahren für die Spendenaktion. "Kinder interessieren sich nicht für die Religion", antwortet er auf die Frage zu den Missionierungsvorwürfen. Er habe den Karton damals nicht mit Kirche in Verbindung gebracht.

Marion Hund interviewte Japhet zu seinen Erfahrungen. | Bild: Lorna Komm

"Positive und negative Schlagzeilen"

Christiane Bosch-Schrapp, die Organisatorin der örtlichen Sammlung der Schuhkartons, meint: "Die Menschen sollen sich selber ein Bild machen. Wenn man die Aktion googelt, findet man positive und negative Schlagzeilen." Es gebe katholische Pfarrer, die sich dagegen aussprächen, aber auch solche, die die Aktion befürworten. Die Kartons werden im Rahmen einer Weihnachtsfeier ausgeteilt, wie sie auch bei uns stattfinden, erklärt sie. Da seien doch auch Kinder aller Konfessionen – mittlerweile auch Muslime – anwesend, wenn die Geschichte von Jesu Geburt erzählt wird.

Ingrid Kemmer, die vor 15 Jahren anfing, die Schuhkartons in Meersburg zu sammeln, berichtet, dass sich zu Beginn die verschiedensten Frauen zusammen getan hätten, um Kindern eine Freude zu bereiten. "Wir sind überkonfessionell gestartet und konnten abwechselnd in den evangelischen oder katholischen Gemeinderäumen die Kartons stapeln."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein