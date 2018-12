von Lorna Komm

Das Aufstellen des Weihnachtsbaums geht in vielen Familien nicht problemlos vonstatten. Zu groß, zu klein oder der Baum passt nicht in den Ständer und schon gar nicht durch die Tür. Was in heimischen Wohnzimmern mit einem handelsüblichen, etwa zwei Meter großen Baum schon für eine Herausforderung sorgen kann, gilt erst recht für den zehn Meter hohen Baum, der zur Weihnachtszeit in der kleinen Kapelle der Burg aufgestellt wird.

Am Tag vor dem Aufstellen wurde der Baum oberhalb von Riedetsweiler frisch geschlagen und mit dem Traktor aus der Schonung gezogen. | Bild: Privat

Alter Hase und Auszubildender am Werk

Andreas Jäger ist seit rund 30 Jahren Mitarbeiter der Holzbaufirma Schmäh und genauso lange stellt er schon den Baum in der Burg auf. "Das macht mir Spaß, dann weiß ich, dass Weihnachten ist", erzählt er. Es sei mal etwas anderes, eine Abwechslung zur üblichen Arbeit. Sein junger Kollege, der Auszubildende Jacob Dörr, ist zum zweiten Mal mit dabei. "Ich freue mich, hier sein zu dürfen", sagt der Lehrling und fügt an: "Es ist das Highlight im Jahr."

Video: Lorna Komm

"Wie in einen Kamin reinstopfen"

Die 7,40 Meter hohe Nordmanntanne, die dieses Jahr die Kapelle schmücken wird, ist für die beiden und ihren Kollegen Thomas Hermann, der erstmals dabei ist, eine eher leichtere Übung. Dennoch muss das Trio mit äußerster Vorsicht an die Sache herangehen. Zum einen, weil die kleine, niedrige Eingangstür zur Kapelle immer eine Engstelle ist: "Einen unten weit ausladenden Baum muss man wie in einen Kamin mit viel Kraft regelrecht reinstopfen", erklärt Jäger.

Video: Lorna Komm

Kunstwerke müssen geschützt werden

Das nächste Problem sei es dann, den Baum in der Kapelle aufzurichten. Da gehöre viel Fingerspitzengefühl dazu. "Wir müssen darauf achten, mit der Spitze keines der aufgehängten Kunstwerke zu beschädigen", beschreibt er die Schwierigkeiten. Dank seiner Erfahrung kennt er die gefährdeten Objekte, sodass diese vorsorglich abgehängt werden. Auch das Mobiliar wird auf die Seite geräumt, die vorderste Kirchenbank abgeschraubt.

Video: Lorna Komm

In den Vorjahren habe man sich bei großen und schweren Bäumen auch schon Schwalben ausgeliehen. Diese zwei mit einem Seil verbundenen Holzstangen werden in der Fasnet zum Aufstellen von Narrenbäumen genutzt. Bei dem vergleichsweise leichten Baum dieses Jahr war das nicht nötig. Mit vereinten Kräften schoben die Akteure die Tanne in den Holzständer, der Stamm wurde zuvor schon passend abgehobelt. Von Drahtseilen gesichert und mit einer Lichterkette geschmückt, erleuchtet er nun den Altar und den Weihnachtskreis von Hortense von Gelmini.