von Lorna Komm

Sachschaden von rund 11 000 Euro hat eine 84-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in der Dr.-Zimmermann-Straße verursacht. Laut Angaben der Verursacherin, die die Polizei in ihrem Pressebericht zitiert, kam sie vor Aufregung nach rechts von der Straße ab, streifte mit ihrem Auto einen Zaun und prallte gegen einen Betonpfosten.

Durch den Aufprall fing das Auto im Bereich der Motorhaube an zu brennen. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg, die mit acht Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Die 84-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden.