Meersburg vor 3 Stunden

81-jährige Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich – doch ihr Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfwunden zog sich eine 81-jährige Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz vor 19.30 Uhr in der Daisendorfer Straße zu.