Ein Autofahrer ist am Freitagabend auf der B 31 in Stetten in Fahrtrichtung Friedrichshafen mit einer Leitplanke kollidiert. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei der Unfallverursacher aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen.

Dabei prallte er gegen die Leitplanke. Bei der Kollision habe sich das Auto so stark in der Leitplanke verkeilt, dass die Feuerwehr die Planke abmontieren musste, um das Auto zu bergen. Die B 31 war kurzfristig in beide Richtungen gesperrt.

Polizei beziffert Höhe des Schadens auf etwa 8000 Euro

Der Autofahrer sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.