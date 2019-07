von Lorna Komm

Schon früh zeichnete sich ab, das die Teilnehmerzahlen gut werden könnten. „Heute morgen um 7.30 Uhr, also eine halbe Stunde nach Eröffnung, hatten wir schon 25 Schwimmer im Becken“, sagte Lisa Tauschinsky von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Strom an begeisterten Schwimmern reißt nicht ab

Trotz oder vielleicht auch wegen des durchwachsenen Wetters am Vormittag riss der Strom an begeisterten Schwimmern nicht ab. Auch am späten Nachmittag meldeten sich vereinzelt noch Personen an.

Den ganzen Tag über wuselte es im Schwimmbecken, wo die Schwimmer ihre Bahnen zogen. | Bild: Lorna Komm

Jeder Teilnehmer bekam eine Karte, auf der seine Ergebnisse verzeichnet wurden, innerhalb der zwölf Stunden konnte er so oft ins Wasser, wie er wollte und beliebig viele Bahnen ziehen. Für jeden geschwommenen Meter spendet die Meersburg Therme an die DLRG. Auch der Erlös der Eintrittsgelder geht an die Rettungsschwimmer.

So trug auch die niedrigste Einzelleistung von 200 Metern, geschwommen von der jüngsten Teilnehmerin, der sechsjährigen Emma Pfeil, einen Beitrag für den guten Zweck bei.

Mit 66 Kilometern die weiteste Strecke

Mit 66 Kilometern legten die drei Schwimmerteams der DLRG Überlingen die weiteste Strecke zurück, dicht gefolgt von den drei Schwimmern des Teams DLRG Boys mit 61 Kilometern. Das Team Therme stellte mit neun Schwimmern das größte Team und schwamm dabei rund 23 Kilometer.

Die Hauptverantwortlichen für das Organisatorenteam: Daniela Rank (Meersburg Therme), Hubert Möhrle und Lisa Tauschinsky (beide DLRG). | Bild: Lorna Komm

Bei den Familien lag die „Brugger Bälger Band“ mit 26,7 Kilometern knapp vor Familie Fischer (26 Kilometer) und Familie Jelting (12,6). Serafina Nohl (25,3), Magarita Popov (17) und Marianne Gollor (15) waren die Erstplatzierten bei den Damen.

Bei den Herren legte Joachim Tillmann mit 26 Kilometern die weiteste Einzelstrecke zurück, gefolgt von Ralf Tessari (24,5) und Volker Krusche (24,3).

Auch Kinder schwimmen weite Strecken

Bei den Mädchen schwamm Alina Kopp (17), Amelie Busse (10) und Felicitas Reichle (9). Tobias Bergmoser (17,7), Ben Strack (15) und Jakob Reichle (13,3) belegten bei den Jungen die vorderen Plätze.