Meersburg vor 8 Stunden

79-jährige Autofahrerin verfehlt Parkplatz, verursacht Unfall und flüchtet

Möglicherweise körperlich nicht mehr in der Lage, ein Auto zu führen, war eine 79-Jährige, die am Mittwoch, gegen 9 Uhr, in der Torenstraße durch ihre Fahrweise auffiel. Laut der Polizei wollte die Frau mit ihrem Fahrzeug auf ein Grundstück abbiegen und verpasste die Einfahrt.