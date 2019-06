Nach Polizeiangaben war der Mann dabei, mit einem Küchenmesser das Klebeband an einem zusammengerollten Teppich zu entfernen, als er so unglücklich stürzte, dass er sich dabei mit dem Messer eine Stichverletzung beibrachte. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Polizei.