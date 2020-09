Meersburg vor 3 Stunden

77-Jähriger versucht, betrunken sein Auto einzuparken

Ein 77-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in der Tiefgarage eines Hauses an der Daisendorfer Straße beim Einparken mit seinem Fahrzeug ein abgestelltes Auto angefahren und dadurch beschädigt.