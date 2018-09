Meersburg – Für die meisten Menschen ist ein Tag ohne den Gebrauch technischer Geräte unvorstellbar. Allein auf ihr Handy wollen oder können viele Menschen nicht mehr verzichten. Ganz anders die rund 50 Menschen aus vieler Herren Länder, die am Wochenende vorübergehend der Burg zu Meersburg Leben einhauchten.

Akteure wollen mit Hollywood-Klischees aufräumen

Mittelalterlich gewandet demonstrierten sie, was es heißt, ohne Telefon, Internet, Induktionsherd und elektrisches Licht auszukommen. Ihr erklärtes Ziel war es, mit Hollywood-Klischees aufzuräumen. Auch das friedliche Miteinander verschiedener Kulturen lag den Zeitreisenden am Herzen.

Aus der Küche: Fleischbällchen mit Datteln und Minze

Angezogen von ungewöhnlich duftenden Speisen, zieht es die zahlreichen Burgbesucher in Küchennähe. Fleischbällchen gefüllt mit Datteln und Minze, Weinbeerküchlein und pürierte Erbsen auf höfische Art stehen auf dem Speiseplan. Im Vorraum können die Besucher Saucen mit Koriander, Knoblauch, Senf und Kräutern probieren. In der Burgküche dampft es und Organisatorin Simone Keil hat alle Hände voll zu tun, das Mahl für die Mitwirkenden zuzubereiten und gleichzeitig die Fragen der Besucher zu den ausgestellten Gewürzen zu beantworten.

Kochen nach Originalrezepten

Die Originalrezepte aus dem Mittelalter bezieht die Betreiberin einer kleinen Eventagentur aus dem spätmittelalterlichen Kochbuch "Nürnberger Küchenmeisterei". Bevor eine Speise auf die Burgtafel kommt, hat sie jedes einzelne Gericht zuhause ausprobiert. Keil steht als Ulmer Bürgerin um 1480 an der Herdstelle. "Ich war schon als Kind von früheren Zeiten fasziniert", sagt sie über ihr Hobby. Mittlerweile sind auch ihre drei Söhne begeistert dabei.

Familie Moosbrugger aus Singen näht viel Bekleidung selbst

Ähnlich ist das bei Familie Moosbrugger aus Singen. Über Bekannte sind die drei zur Hohentwieler Klingenkunst gekommen und freuen sich, "die Burg mit Leben zu füllen". Keinen Hehl machen sie daraus, dass ihre Lieblingsbeschäftigung zeit- und kostenintensiv ist. Viele ihrer Kleidungsstücke schneidern und nähen sie daher in Eigenregie. "So lernt man, Dinge wieder selbst zu machen."

Richard Baab baut Laternen nach altem Vorbild

Richard Baab ist eigentlich Maschinentechniker. In seiner Freizeit zieht es ihn zu mittelalterlicher Handwerkskunst. Er baut Laternen nach altem Vorbild. | Bild: Martina Wolters

Das selber Hand anlegen ist es, das Richard Baab aus dem oberbayerischen Apfeldorf an seinem Steckenpferd gefällt. Er baut in seiner Freizeit Laternen nach altem Vorbild. Die Burggäste staunen, als sie geschnittene Kuhhornplatten an Stelle von gläsernen Scheiben entdecken. "Glas war teuer und bruchanfällig, Kuhhörner waren leicht zu haben", erläutert er. Zur Mittelalter-Darstellung ist er über eine 700-Jahre-Feier in seinem Dorf vor 13 Jahren gekommen. Seitdem ist er dabei und hat einen großen Kreis von Gleichgesinnten auf der ganzen Welt kennen und schätzen gelernt. "Obwohl ganz Europa vertreten ist, gibt es keinerlei Probleme untereinander." Teil dieser "genialen Gemeinschaft" zu sein, das für ihn wie seine Mitstreiter ein entscheidendes Moment, am Ball zu bleiben.

Was bewegt die Mittelalter-Darsteller zu ihrem Engagement?

Simone Keil betreibt eine kleine Eventagentur. | Bild: Martina Wolters

Simone Keil, Organisatorin der "belebten Burg", erzählt: "Ich war schon als Kind von früheren Zeiten fasziniert. Es macht mir Spaß, in Museen und Faksimiles zu stöbern. Wir machen alles authentisch. Die Originalgerichte, die ich auf der Burg koche, beziehe ich aus einem bekannten spätmittelalterlichen Kochbuch. Dabei ist zu beachten, dass die einfachen Menschen sich kaum Kaninchenragout, Wachteln oder Pasteten leisten konnten. Das war den höheren Herrschaften vorbehalten. So protzten beispielsweise die Burgherren mit vollen Tafeln, um ihre Gäste zu beeindrucken."

Claire Barbier arbeitet im normalen Leben als Touristenführerin in einer Kathedrale. | Bild: Martina Wolters

Die junge Französin Claire Barbier sagt: "Es ist schön, ein simples Leben zu führen. Ich reise regelmäßig und gerne zurück in die Vergangenheit. Mir macht es nichts aus, mit der Sonne aufzustehen und bis zur Dunkelheit einer Handarbeit nachzugehen. In meinem normalen Leben arbeite ich als Touristenführerin in einer Kathedrale. Mir gefällt es, den Besuchern zu erklären, wie die Menschen früher gelebt haben, ohne die Fernsehfilm-Klischees von völlig verdreckten Kreaturen, die aus Kuhhörnern trinken."

Marco Disaro erzählt, dass manche Akteure Tausende Kilometer zu einem Mittelaltertreffen fahren. | Bild: Martina Wolters

Der Italiener Marco Disaro lebt in Frankreich: "Manche von uns fahren Tausende Kilometer, um bei einem mittelalterlichen Event dabei zu sein. Grenzen zwischen den Ländern sind für uns nichts Besonderes. Wir sind eine Welt, um Erfahrungen zu teilen. Du musst nur bereit dafür sein."

Germain Leblond ist der Meinung, dass in französischen Schulen Geschichte oft geschönt wird. | Bild: Martina Wolters

Germain Leblond ist mit der französischen Schaustellergruppe "Massenie Saint Michele 1473" angereist: "Als Soldat des 15. Jahrhunderts gekleidet, führe ich Waffen aus der Historie vor. Ich ärgere mich darüber, dass in den französischen Schulen Geschichte oft geschönt wird. Was mir an den mittelalterlichen Treffen gefällt, ist, dass ich Menschen verschiedenster Nationalität kennen lerne. Es ist schön, mit Leuten zusammen zu sein, die gleiche Interessen haben."

