Meersburg vor 29 Minuten

40 Menschen bei Mahnwache gegen rechte Gewalt

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle organisierten kamen am Wochenende in Meersburg rund 40 Menschen zu einer spontanen Mahnwache gegen Gewalt und für den Frieden zusammen. Immer wieder reihten sich auch Passanten ein.