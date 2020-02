Meersburg vor 1 Stunde

40-Jähriger streift mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug

Ein 40-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in der Daisendorfer Straße in Meersburg auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts beim Ausparken mit seinem Auto das Fahrzeug einer 55-Jährigen gestreift.