Mehr als 250 Besucher haben im Stettener Schlosshof am Theatergottesdienst teilgenommen, den die Laiendarsteller traditionell anlässlich des Stettener Sommertheaters feiern. Der Gottesdienst wurde von Diakon Michael Adelbert und Mitgliedern des Ensembles zelebriert und musikalisch von Wolfram Karrer begleitet.

Der Diakon, der im Stück die Rollen des Wanderers und des Leiters des geheimen Museums für die Archäologie der Zukunft einnimmt, nahm in seiner Predigt Bezug auf die Inszenierung. Er machte deutlich, dass Jeder Einfluss auf die Entwicklungen nehmen kann: „Wir Menschen führen Kriege um Nichts, um erfundene Grenzen und Gebiete“, meinte er und, „dass wir auch heute Gottes Schöpfung nicht achten und lieben“, was eines Tages auf uns zurückfalle. Aber die tiefste Leere könne sich in ein Leuchten verwandeln. „Die Gerechten werden im Reich des Vaters wie die Sonne leuchten“, schloss er am Sonntag mit dem Schlusssatz des Evangeliums.