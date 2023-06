Es ist kurz nach halb fünf am Samstagmorgen. Am Frei- und Strandbad Meersburg fahren die ersten Autos vor. Zielstrebig gehen Menschen in Richtung Wasser. Shortys, Neoprenanzüge mit kurzen Ärmeln und Hosenbeinen, werden ausgepackt. Die ersten Starter beginnen mit den Vorbereitungen. Patrick Boche kommt derweil bestens gelaunt vorbei. Er ist der Organisator des Events. Die etwa 20 Wagemutigen nehmen die Doppelquerung zwischen Meersburg und Konstanz und wieder zurück in Angriff. Boche gibt ihnen noch letzte Tipps zur Orientierung und um 5.15 Uhr steigen die Schwimmer ins Wasser.

Morgens, 5 Uhr, im Frei- und Strandbad Meersburg. Die Teilnehmer der Zehn-Kilometer-Strecke beim Bodensee Open Water kurz vor dem Start. | Bild: Jäckle, Reiner

Während die Schwimmer von DLRG und Stand-up-Paddlern begleitet werden, wird es für Patrick Boche hektisch, denn er muss schnellstmöglich nach Konstanz. Dort warten knapp 200 weitere Starter, die die einfache Querung über fünf Kilometer vom Strandbad Hörnle zum Frei- und Strandbad Meersburg absolvieren wollen. Boche fährt im Motorboot direkt nach Konstanz. Eine dreiviertel Stunde später fällt auch dort der Startschuss. Das Teilnehmerfeld schwimmt dem Sonnenaufgang entgegen.

Das Teilnehmerfeld über fünf Kilometer nach dem Start. Im Hintergrund ist das Ziel Meersburg zu erkennen. | Bild: Jäckle, Reiner

Sonne erschwert Schwimmern die Orientierung

Was wie im Bilderbuch aussieht, wird sich für die Schwimmer im Laufe des Rennens als große Herausforderung herausstellen. Durch die Sonne fällt ihnen die Orientierung sehr schwer. Am besten gelingt dies Linus Ersing aus Berlin. Der 26-Jährige ist in einer Zeit von 1:20,15 am anderen Bodenseeufer. „Mein Vater erzählte mir von dem Rennen und hat mich mitgenommen“, berichtet der PR-Manager und fügt strahlend hinzu: „Es war wirklich super, die Wassertemperatur perfekt und es hat Spaß gemacht.“

Nur etwa neun Minuten später und als Siebte erreicht die schnellste Frau das Ufer: Ann-Katrin Metzger aus Ismaning. Sie war bereits zum dritten Mal dabei und hatte etwas mit der Strömung zu kämpfen. „Anfangs war es etwas kühl, aber mit der Zeit ging es“, sagt sie, die nun alle drei Bodensee-Querungen mit Bodensee Open Water bewältigt hat. Dieses Mal war sogar ihr Onkel aus Brasilien mit am Start.

Linus Ersing aus Berlin war in 1:20,15 Schnellster auf fünf Kilometern. Ann-Katrin Metzger brauchte mit 1:29,29 nur unwesentlich länger und war schnellste Frau. | Bild: Jäckle, Reiner

Zehn Kilometer in knapp über drei Stunden

Um kurz vor halb neun kommt der schnellste Schwimmer an, der die Zehn-Kilometer-Strecke absolviert hat: Paolo Di Stefano aus Bozen, der jetzt in Salzburg lebt. Er wird von seiner Partnerin freudestrahlend begrüßt. „Ich habe erst auf dem letzten Kilometer das Ziel gesehen“, sagt er mit Blick auf die Orientierung. In Konstanz mussten die Schwimmer kurz an Land und bekamen eine Verpflegung. „Diese Banane hat mein Leben gerettet“, sagt Paolo Di Stefano grinsend. Er hat erst drei Wochen vor dem Rennen entschieden, mit dabei zu sein – und war sogar ein kleines bisschen enttäuscht, dass er mit 3:06,05 die Drei-Stunden-Marke nicht ganz knacken konnte.

War in 3:06,05 Stunden der Schnellste über zehn Kilometer: der Bozener Paolo Di Stefano, der in Salzburg lebt. | Bild: Jäckle, Reiner

Ein Marathon-Schwimmer im Teilnehmerfeld

Nicht viel später nach dem Italiener steigt ein Mann in einer quietschbunten Badehose aus dem Wasser. Offensichtlich kaum angestrengt und bester Laune. Es ist der Engländer Martyn Webster aus Leeds, der im schweizerischen Rapperswil lebt. Er ist ein Marathon-Schwimmer und hat schon drei Mal den Ärmelkanal zwischen England und Frankreich durchquert und das äußerst kalte Wasser zwischen Nordirland und Schottland. Beide Strecken sind etwa 35 Kilometer lang. Kein Wunder also, dass die zehn Kilometer durch den Bodensee ein „Training unter Wettkampfbedingungen“ waren. „Ich liebe den Bodensee und wir hatten heute wirklich perfekte Bedingungen“, sagt Martyn Webster.

Für den Briten Martyn Webster waren die zehn Kilometer ein Training unter Wettkampfbedingungen. Er möchte im September den Bodensee über 64 Kilometer längs queren. | Bild: Jäckle, Reiner

Er ist durch und durch Ultrasportler. Im Juli wird er in den USA ein 45-Kilometer-Rennen und im August ein 54-Kilometer-Rennen in Jersey absolvieren. Im September schwimmt Webster dann wieder im Bodensee – allerdings die 64 Kilometer zwischen Bregenz und Bodman. Mit dabei sein als Begleiter wird auch Patrick Boche. Beim Bodensee Open Water begrüßt der Organisator mit dem Mikrofon alle Schwimmer, die das Ziel erreichen. Er ist mit der Veranstaltung zufrieden. „Es ist alles super gelaufen. Alles hat funktioniert“, sagt er. „Und bei so einem Wetter macht das Ganze natürlich doppelt Spaß.“ Boche weiß, wovon er spricht. Denn er hat alle Strecken der Reihe schon selbst schwimmend absolviert.