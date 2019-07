Konstanzer Studentenunruhen, Biberacher „Porno-Prozess“, Überlinger „Kreuz-Affäre“ – das sind einige Schlagworte, die zeigen, dass die 1968er-Bewegung auch in der Region Bodensee-Oberschwaben ankam. Und sie veränderte das Leben ihrer Protagonisten. Davon berichteten Christa Lauber aus Biberach, Alexander Plappert aus Überlingen, Werner Schlotter aus Konstanz und Karl Alfred Schwaderer aus Kressbronn bei einem Zeitzeugengespräch im Vineum. Es fand im Rahmen der Ausstellung „Protest in der Provinz“ statt und wurde von Stefan Feucht, Leiter des Kreiskulturamts, moderiert.

Karl Schwaderer ist dabei, als Schüler und Ehemalige des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in Friedrichshafen am 5. April 1968 eine Wahlkampfveranstaltung der NPD sprengen. Schwaderer ist damals bereits Lehramtsstudent. Schon während seiner Schulzeit, die 1963 endet und in der er noch „prügelnde Lehrer“ erlebt, gibt es kritische Auseinandersetzungen, etwa mit der Lokalzeitung.

In der evangelischen Kirchengemeinde werden die Jugendlichen erstmals mit den NS-Verbrechen konfrontiert: „Das hat uns umgeworfen“ – und politisiert. Schwaderer beteiligt sich an Aktionen gegen die Notstandsgesetze und den Vietnamkrieg, aber auch den damaligen Bildungsnotstand. Diese Zeit und ihre Haltung habe ihn tief geprägt. So sei er später als Lehrer auf einen fairen Umgang mit seinen Schülern bedacht gewesen. Schwaderer tritt 1966 in die SPD ein und ist bis heute kommunalpolitisch aktiv.

In Biberach formierte sich eine Jugendbewegung

Christa Lauber besucht damals das Wieland-Gymnasium, wo sich die Biberacher Jugendbewegung formiert habe, beeinflusst von den Künstlern Martin Heilig und Ekke Leupolz. Sie protestieren im Wahlkampf 1968 gegen die NPD und gegen den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, der auf dem Marktplatz auftritt. Kiesinger verliert die Nerven, der Platz wird gewaltsam geräumt, was sogar für „Spiegel“-Schlagzeilen sorgt. Auch an der Schule ist was los: Eine alternative Schülerzeitung fordert mit der Zeichnung eines erigierten Penis auf dem Titel: „Durchstoßt das Sexualtabu“.

Redakteure werden wegen „Herstellung und Verbreitung unzüchtiger Schriften angeklagt“, der spätere EU-Kommissar Martin Bangemann verteidigt sie erfolgreich. Laubers Abi-Klasse boykottiert einen Lehrer, wird zwei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen und hält während dieser Zeit etwa ein Teach-in auf dem Marktplatz. „Diese Erfahrung schweißt uns immer noch zusammen“, so Lauber über ihre Klasse. Sie selbst landet später „auch mal in einer roten Zelle“, studiert Kunstpädagogik und macht heute in Biberach Stadtführungen, auch schon zu den Schauplätzen der 68er-Proteste.

Studenten reagierten mit Streiks und Demonstrationen

Werner Schlotter bewegt sich zunächst in einem unpolitischen Umfeld, er besucht in Konstanz die Staatliche Ingenieurschule. Dieser Ausbildungsweg soll im Rahmen einer europäischen Harmonisierung der Abschlüsse abgewertet werden. Die Ingenieurstudenten reagieren auf den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. Januar 1968 mit Streiks und Demonstrationen, die am 24. Juni ihren Höhepunkt erleben. Auf der Marktstätte wollen Studenten eine Puppe in Gestalt eines Hahns aufhängen, eine Anspielung auf Kultusminister Wilhelm Hahn. Die Polizei verhindert die Aktion rabiat, 21 Menschen werden verhaftet und zur Mainauwache gebracht. Dorthin ziehen rund 300 Demonstranten, darunter Schlotter.

Es kommt zu weiteren Auseinandersetzungen. Am folgenden Morgen werden die Festgenommenen wieder freigelassen. Die Ereignisse schlagen hohe Wellen, sogar die Pekinger Volkszeitung berichtet darüber. Davor, am 29. Mai, hat es in Konstanz aus Protest gegen die Notstandsgesetze bereits einen symbolischen Emigrationszug in die Schweiz gegeben. Schlotter findet in der Streikphase erstmals Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Er merkt: „Das Technikstudium ist mir zu eng.“ Und er erkennt: „Unser großen Problem sind keine technischen, sondern gesellschaftliche.“ Schlotter geht nach Berlin, studiert Sozialwissenschaften, wird später Berufsschullehrer und Bildhauer. „Seit 1981 bin ich bei den Grünen.“

„Kreuz-Affäre“ in Überlingen

Alexander Plappert zog es nach seiner Schulzeit ebenfalls nach Berlin. „Damals floh man aus Überlingen“, erinnert er sich. Im Gymnasium Überlingen war er an der „Kreuz-Affäre“ beteiligt. Der autoritäre Direktor hatte, entgegen seiner Zusage, dies nicht zu tun, Kreuze in den Klassenzimmern anbringen lassen. Die Schüler reagierten, indem sie Porträts von Rudi Dutschke, Mao und Che Guevara daneben hängten. Der Direktor drohte mit Schulverweis, der letztlich abgewendet wurde. Zuvor hatte die Affäre den Gemeinderat beschäftigt. Plappert: „Für uns war das eine nachhaltige Erfahrung: Wir konnten die ärgern.“ Plappert, der seit seiner Schulzeit nebenher Musik macht, absolvierte eine Lehre als Mechaniker, war in Gewerkschaften aktiv und einige Zeit auch im KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschland), studierte später BWL, arbeitet heute als Selbstständiger und ist „in keiner Partei“.