Eine 19-Jährige war am Sonntag gegen 8 Uhr auf der B 33 in Richtung Ittendorf unterwegs und verlor auf Höhe der Einmündung zur K7746 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Seat. In der Folge kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke, berichtet die Polizei.

Während der Schaden am Fahrzeug der Unfallverursacherin auf 4000 Euro beziffert wird, fällt dieser an der Leitplanke eher gering aus. Die 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, wie die Polizei mitteilt.