Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und Auma Obama, die Schwester des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama, waren hier schon mit Vorträgen zu Gast. Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kulturverein laufe sehr gut, sagt Rheindorf. Für lokale Vernetzung und ein hochwertiges Programm sorge in jeder Augustinum Seniorenresidenz ein eigenes Kulturreferat. Weiterhin gäbe es viele Angebote von Bewohnern für Bewohner, erläutert Rheindorf und zählt Schachgruppe, Kreativrunde oder Fremdsprachengruppen auf. „Jeder der sich betätigen möchte, ist herzlich eingeladen.“

Die Augustinum Seniorenresidenz Meersburg besteht aus vier Gebäudeteilen, in denen sich 266 Appartements befinden. Die Appartements verfügen über große, barrierefreie Bäder sowie Einbauküchen und variieren in der Größe zwischen 39 und 136 Quadratmetern. Wer hier einzieht, lebt selbstbestimmt, entscheidet folglich, wie er seine Wohnung einrichtet oder ob ein Haustier mit einzieht. „Das Haus ist voll belegt, es gibt Wartelisten“, erklärt Direktor Richard Rheindorf. Wobei aber drei Gästeappartements für Angehörige oder Künstlerinnen und Künstler freigehalten würden. Aber auch zum „Probewohnen“, damit zukünftige Interessentinnen und Interessenten ausprobieren können, ob es ihnen dort gefallen könnte, denn der Wohlfühlfaktor liegt den Betreibern sehr am Herzen.

Meersburg – Die Augustinum Seniorenresidenz hoch über Meersburg, mit Blick über die Weinberge und den Bodensee, hat gerade ihren zehnten Geburtstag gefeiert. Die Anlage in Meersburg ist die jüngste und mit ihrer exponierten Lage eines der am schönsten gelegenen Häuser der Augustinum Gruppe, die als Marktführer im gehobenen Seniorenwohnen deutschlandweit neben den 23 Seniorenresidenzen, die Regionalgesellschaft Augustinum Berchtesgadener Land, die Augustinum Klinik München sowie zahlreiche pädagogische Einrichtungen, betreibt.

Meersburg (lko) Viel Wert wird in der Augustinum Seniorenresidenz Meersburg auf das gemeinschaftliche Beisammensein bei einem guten Essen gelegt. Im Pensionspreis ist eine Mahlzeit inklusive, die im Restaurant eingenommen werden kann. Freie Platzwahl soll dabei den Austausch der Bewohnerinnen und Bewohner fördern. Mittags und abends kann zwischen mehreren Menüs gewählt werden. Darunter auch ein Vital-Menü, welches in Zusammenarbeit mit Fernsehkoch Johann Lafer entwickelt wurde. Die Vitalmenüs bilden jeweils über mehrere Wochen hinweg eine aufeinander abgestimmte Speisenfolge, bei der gezielt Mikro- und Makronährstoffe miteinander kombiniert werden und in der ausgewogene Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe zur Gesundheit und zum Wohlbefinden im Alter beitragen können.

Gutes Gefühl der Sicherheit

Ebenfalls im Pensionspreis enthalten ist die wöchentliche Reinigung der Appartements. Die Rezeption ist rund um die Uhr für die Wünsche der Bewohner oder auch bei Notfällen im Einsatz. Zudem sind Fachkräfte wie Altenpfleger wertvolle Ansprechpartner für die Senioren, die im Augustinum leben. „Unabhängig von ihrem Pflegegrad können unsere Bewohner immer in ihrem eigenen Zuhause bleiben und werden dort bis zum letzten Atemzug betreut“, erklärt Rheindorf. Die Mitarbeitenden sind palliativ geschult, nur ganz extreme medizinische Notfälle könnten nicht im Haus betreut werden.

Festakt zum Zehnjährigen

Die Augustinum Seniorenresidenz Meersburg, ihre Bewohner und Mitarbeiter, feierten ihren runden Geburtstag an jedem 10. des Monats mit einem Tag der offenen Abteilungen, einem Fastnachtsfest und weiteren besonderen Veranstaltungen.

Am Dienstag, 19. September, auf den Tag genau zehn Jahre nach der feierlichen Eröffnung, wurde der zehnte Ehrentag mit einem Festakt, zahlreichen Programmpunkten und externen Gästen gefeiert. Der Vorsitzende der Augustinum Konzerngeschäftsführung, Joachim Gengenbach, der für seine humorvollen Ansprachen bekannt ist, ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und betonte in seiner Jubiläums-Rede augenzwinkernd: „Wenn wir angeben wollen, zeigen wir gerne Bilder dieses Hauses in Meersburg.“

Nachmittags gab es zudem eine öffentliche Vernissage im Galerieflur und abends ein Konzert mit der für Rock ‚n’ Roll, Blues und Sweet

bekannten Musikgruppe Ghostriders.

Wichtige Daten