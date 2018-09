Meckenbeuren 08. Mai 2018, 16:02 Uhr

Zwei Menschen verletzt

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 6.30 Uhr, an der Einmündung Mariabrunner Straße (K 7780)/Schloßstraße (L 333) in Meckenbeuren leicht bzw. schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.