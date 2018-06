von SK

Stammtisch-Mitglied Karin Lerner begrüßt jeden der Ankömmlinge persönlich mit einem Bodenseeapfel und so allmählich füllt sich der Hof mit Oldtimern und Youngtimern, die eins gemeinsam haben: Es handelt sich mehrheitlich um englische Automarken. Dieser Frühschoppen spielt sich vor allem auf dem Freigelände ab, weniger im Wirtsgarten oder im Lokal. Ein Gläschen Sekt kann man aber auch gut in die Hand nehmen und damit Freunde und Bekannte begrüßen, die aus nah und fern den Weg von Ludwigshafen, Stockach, Markdorf, Biberach, Friedrichshafen, Ravensburg und drumherum auf sich genommen haben, um „Benzingespräche“ zu führen, wie es in der Einladung heißt und natürlich um zu sehen und gesehen zu werden.

30 bis 40 Fahrzeuge sollten es schon bis zum Nachmittag werden, vermutlich nicht so viele wie sonst, meint Gerhard Steigbinder, „bei solchem Wetter bleibt manches Schätzchen in der Garage“. Sehr viele Autos ohne Verdeck gibt es nämlich hier, meistens innen mit Kunstledersitzen, „weil’s halt schon mal regnet“. Dominik Koenen aus Markdorf ist mit seinem weinroten Jaguar MKII, Baujahr 1965 gekommen. Etwa 1000 Kilometer fährt er mit seinem eleganten Rechtslenker im Jahr, meistens zu solchen Treffen. Er arbeitet beim TÜV Ravensburg und kann neben „Schrauber“-Anliegen auch Fragen zur Zulässigkeit beantworten. Norbert Meßmers Riley RMA ist Baujahr 1950 und hat sogar ein britisches „Heritage Certificate“, es ist also mit all seinen Besitzern in einem speziellen Register eingetragen. In England haben viele Anwesen noch ein altes Auto in der Garage. Gerhard Steigbinder weiß, dass dort auch nicht immer Wert auf Äußeres gelegt wird. Als „good runner“ werden Fahrzeuge angeboten, die äußerlich kurz vor dem Auseinanderfallen sein können, bei denen die Technik aber einwandfrei funktioniert.

Die grünen, roten, weißen, blauen, gelben, schwarzen, silberfarbenen Triumphs, Morgans, Minis, Caterham Super 7, Panther Kallista, TVR, MGA, MGB, 850er Fiat, Porsche 924, Opel Caravan Olympia, Jaguar MKII, Riley und Morris Minor 1000 beim Engländer-Frühschoppen dagegen sehen alle toll aus und strahlen mit der Sonne um die Wette.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein