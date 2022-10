Zwölf Stühle für zwölf unterschiedliche Personen. Zwölf Charaktere, zwölf Nachfolger. Der Künstler Henning Diers hat sich von den Jüngern inspirieren lassen und für jeden der zwölf einen eigenen Stuhl geschaffen. So entstand mit elf Kirchengemeinden und der elften Klasse eines Gymnasiums die Ausstellung „Die 12“. Zu dieser lädt die evangelische Kirchengemeinde Markdorf mit der Meersburger und Immenstaader Kirchengemeinde von 16. bis 30. Oktober ein.

Bezug zu den zwölf Jüngern

„Die Idee zu der Ausstellung kam von Dekanin Regine Klusmann“, erklärt Sigrid Süss-Egervari, Pfarrerin in Meersburg. Die Dekanin sei beeindruckt von den Arbeiten Henning Diers‘. Sie habe auch schon eine „Die 12“-Ausstellung in Überlingen angeregt. Diers‘ Stühle und deren Bezug zu den zwölf Jüngern sind für Pfarrerin Sigrid Süss-Egervari und ihre beiden Markdorfer Amtskollegen, Pfarrerin Kristina Wagner und Pfarrer Tibor Nagy, zum Anstoß für eine Predigtreihe geworden.

„Welchem der Jünger fühle ich mich besonders verbunden?“ umreißt Pfarrerin Süß-Egervari den Leitgedanken, „auf welchen Stuhl würde ich mich setzen?“ Dies waren die Fragen, mit denen sich die drei Geistlichen den zwölf ganz unterschiedlich gestalteten Stühlen angenähert haben. Eine Annäherung, die ganz jenseits der üblichen Ikonologie stattfinden muss. Zumal sowohl Henning Diers wie auch die von ihm herangezogenen Laienkünstler bei ihren Stuhlskulpturen weitgehend auf die vertrauten Motive, Symbole verzichteten, die Apostel-Darstellungen üblicherweise verwenden.

Das macht es schwierig, aber auch interessanter, erklärt Süss-Egervari am Beispiel des Judas-Stuhls. Pfarrerin Kristina Wagners Interesse weckt der Stuhl des Apostels Thomas. „Ob seine Skepsis, sein Zweifel aufscheint, habe ich nicht gefragt.“ Und Pfarrer Tibor Nagy reize der Stuhl von Petrus. „Der hat zwei Lehnen und er steht im Wasser“, so Nagy. Etwas Herrschaftsmäßiges begegnet. Andererseits gerät der Stuhl Petri ins Schwimmen, sobald das Wasser ansteigt.