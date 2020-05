An der Ecke Bussen-/Spitalstraße haben die Abbrucharbeiten begonnen. Das im Besitz der Stadt befindliche Haus Spitalstraße 2 wird abgerissen, auf der dann freien Fläche sollen zwölf öffentliche Parkplätze entstehen, die für Besucher der umgrenzenden Einrichtungen wie das Mehrgenerationenhaus (MGH) oder das Altenheim gedacht sind.

Bestehende Parkplätze fallen weg

In den vergangenen Tagen sei das Gebäude laut Stadtverwaltung noch komplett entkernt worden. In drei Wochen sollen der Abriss vollzogen und auch die Parkplätze bereits angelegt sein, heißt es. Seit jeher schon herrscht in diesem Bereich, in dem neben MGH und Altenheim auch der Kindergarten St. Elisabeth eine rege An- und Abfahrfrequenz hat, Parkraumnot. Die Spitalstraße ist häufig komplett zugeparkt. Doch die neuen Parkplätze sind vor allem dafür gedacht, den nötigen Parkraum aufrecht zu erhalten, wenn die bestehenden Parkplätze im Zuge der Erweiterung des Kindergartens wegfallen werden.

Die Parkfläche rechts neben den geparkten Autos wird für die Erweiterung des Kindergartens wegfallen. | Bild: Grupp, Helmar

Sperrung während des Abrisses

Während der Abrissarbeiten und der Arbeiten an der neuen Parkfläche werden bis voraussichtlich Samstag, 30. Mai, alle bestehenden Parkplätze in diesem Bereich entlang der Spitalstraße gesperrt werden. Sollten die Arbeiten früher beendet werden, würden auch die Sperrungen vorzeitig aufgehoben werden, heißt es aus dem Stadtbauamt.