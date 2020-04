Markdorf vor 2 Stunden

Zwei Polizeieinsätze wegen Messerattacke und Schlägerei mit Bierflaschen

Polizeikräfte sind am Samstag zwei Mal zu einem Markdorfer Asylbewerberheim ausgerückt, weil es handfeste Streitereien gegeben hat. In einem Fall endete eine Messerattacke mit einer leichten Verletzung. In einem anderen Fall schlugen zwei Kontrahenten mit Bierflaschen zu. Dies geht aus Polizeiberichten hervor.