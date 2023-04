In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es zweimal in der Stadt. Sowohl in der Talstraße, als auch später in der Hahnstraße, brannte jeweils eine Mülltonne vor hölzernen Garagentoren. Ein Zeuge hatte den ersten Mülltonnenbrand schnell entdeckt und wohl Schlimmeres verhindert, in der Hahnstraße wurde durch den Brand ein Garagentor in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein junger Mann von Polizisten in der Nacht in Markdorf aufgegriffen.

Brand in Schul- und Wohneinrichtung in Berg

Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist nun, ob der Jugendliche mit dem Brand in Markdorf als auch mit einem Brand in Ravensburg in Verbindung steht. In Berg mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in eine Schul- und Wohneinrichtung ausrücken. Die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Die Wehrleute löschten das Feuer, bei dem ein Schaden in Höhe eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Euro-Betrags entstand. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Kriminalkommissariat Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen hat, so die Polizei.

Der Jugendliche, gegen den sich ein Verdacht richtet, wurde vorläufig in Gewahrsam genommen und zwischenzeitlich an seine Erziehungsberechtigen übergeben.