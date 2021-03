Beatrix Strauch geht regelmäßig in den Wald zum Walken. Und genauso regelmäßig ärgert sie sich. „Bierflaschen, Plastiktüten, jede Art von Müll wird achtlos weggeworfen“ – und das mitten ins Grüne. Auf den Wanderparkplätzen quellen die Mülleimer über. Wenn sie überhaupt benutzt werden.

„Sonntag vor einer Woche war es an der Grillhütte am Schweppenen besonders schlimm“, berichtet Beatrix Strauch. Leere und halbleere Getränkedosen standen und lagen überall. Einiges habe sie sofort zusammengestellt. Anderes bei einem zweiten Durchgang, nachdem sie eigens noch einmal zurückgekommen sei, um aufzuräumen, um mitzunehmen und selbst zu entsorgen, was sich an der Grillhütte, aber auch beim früheren Waldkindergarten angesammelt hatte. Vor lauter Fassungslosigkeit möge sie auch gar nicht kommentieren.

Der Gehrenberg ist ein beliebtes Ausflugsziel. | Bild: Gerhard Plessing

Denn: „Beim Grillplatz gibt es ja Mülleimer, aber die werden ganz offensichtlich nicht genutzt.“ Zumindest nicht von jenen, die ihre Becher, Dosen, Flaschen rings umher verstreuen. Dass Appelle fruchten, glaubt Beatrice Strauch kaum. Ganz die Hoffnung aufgeben möge sie andererseits aber auch nicht. Auch im Rathaus kennt keiner die Verursacher des Mülls im Stadtwald. Seit Wochen habe es keine Anmeldung mehr für den Grillplatz beim Wanderparkplatz Schweppenen gegeben. Somit ist auch offiziell nicht nachvollziehbar, von wem der Abfall stammt.

Forstamt säubert zwei Mal wöchentlich

Ohnehin dürften sich dort wegen des Lockdowns noch fünf Personen aus zwei Haushalten begegnen. Was im Übrigen überall gilt. Also auch für die anderen Stellen, an denen sich regelmäßig Flaschen, Speisereste und Verpackungen finden: beim Aussichtsturm, auf der Panzerwiese und auf dem Waldlehrpfad im Gehau. Ob die Fünf-Personen-Regel so bleibe, sei bei den steigenden Inzidenzwerten sehr ungewiss.

Zweimal in der Woche räumen die Mitarbeiter des Forstamts bei der Grillhütte den Müll fort. Das erklärt Stadtförster Jörn Burger. Dabei gebe es durchaus Wichtigeres zu tun. Das viele Schadholz im Wald halte das Forstamt in Atem. Zudem kümmern sich dessen Mitarbeiter aktuell um die Premiumwanderwege, auf denen Winterschäden auszubessern sind. Wie Stadtförster Burger berichtet, drängten seit dem Pandemiebeginn vor einem Jahr immer mehr Menschen in den Wald. Camper kämen und Biker, auch von weiter her. Insofern wundere es ihn wenig, wenn der Abfall im Wald mit der Zahl der Waldbesucher wachse.

Die Grillhütte am Schweppenen zählt übrigens auch zu jenen Stellen, die die Stadt dem Landratsamt für ein Alkoholverbot vorgeschlagen hat. Fall es wegen der Überschreitung der 100er-Inzidenz zur in Aussicht gestellten „Notbremse“ kommt.