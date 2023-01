Die Bagger und Walzen stehen an diesem Nachmittag schon still. Doch sie sind da. Auf der Baustelle unterhalb des Leimbacher Feuerwehrhauses geht es voran. Das muss es auch. Denn spätestens im Mai soll der neue Dorfplatz fertig sein, wie Bernd Brielmayer, Ortsvorsteher von Riedheim, erklärt. Dann feiert der Musikverein Riedheim sein Pfingstmusikfest. Immer öfter kommen die Fragen aus der Nachbarschaft. Wann es denn endlich so weit ist, dass die Bänke zum Sitzen stehen. Oder dass die Bürger auf dem von ihnen gewünschten kleinen Bouleplatz die Eisenkugeln werfen dürfen.

Die Arbeiten am Dorfplatz schreiten voran. Bis zum Pfingstmusikfest des Musikvereins Riedheim soll der Platz fertig sein. | Bild: Jörg Büsche

Rege Bürgerbeteiligung an Gestaltung des Dorfplatzes

„Die Beteiligung war rege“, erinnert sich Brielmayer. Von der Verwaltung beziehungsweise dem Ortschaftsrat dazu eingeladen, ihren Dorfplatz mitzugestalten, hatten die Bürger eine ganze Reihe von Wünschen geäußert. Neben Sitzgelegenheiten, Spielflächen auch ein Hochbeet und Apfelbäume.

„Es wird dann Baum-Patenschaften geben“, erläutert Bernd Brielmayer. Die Anwohner gießen, pflegen und dürfen im Herbst dann das Obst ernten. Der Baumschnitt bleibe in den Händen der Stadtgärtnerei. Warum sich das Dorfplatzprojekt unterdessen so lange hinzieht? „Vor allem hat es an Corona gelegen“, so Brielmayer. Wegen der Pandemie kam es zum Planungsverzug.

Erweiterung der Grundschule muss warten

Die Grundschule, das andere große Bauprojekt im Teilort sei derzeit gänzlich blockiert. „Die Sanierung und der Ausbau der Grundschule Leimbach wurden ja vorläufig auf Eis gelegt“, berichtet Bernd Brielmayer. Die Schule soll zusätzliche Räumlichkeiten für eine Ganztagsbetreuung bekommen, außerdem eine Mensa.

Unterdessen hat sich der Gemeinderat entschieden, Modernisierung und Erweiterung zu verschieben. Der Grund: die derzeit unklare Förderungssituation fürs Projekt. Somit bleiben die Unterrichtscontainer neben den Schülern vorläufig erhalten. „Die Kinder fühlen sich wohl darin – von innen wirken die Container ja wie ganz normale Klassenräume“, erklärt Bernd Brielmayer. Und seitens der Eltern höre er keine Klagen.

Warten auf mehr Fördergelder. Sanierung und Erweiterung der Grundschule stocken. | Bild: Jörg Büsche

Das Breitbandnetz wird geschlossen

Voran geht es im Ortsteil nun mit dem Breitbandausbau. „Geplant ist, dass in den beiden nächsten Jahren die letzten Lücken geschlossen werden“, sagt Brielmayer. Dann sollen die sogenannten weißen und grauen Flecken, die Gebiete, die mit weniger als 30 beziehungsweise 100 Megabit je Sekunde Download-Geschwindigkeit versorgt sind, der Vergangenheit angehören. „Seitdem immer mehr Leute im Homeoffice arbeiten, werden geringe Datenraten zu einem echten Problem“, erklärt der Ortsvorsteher. Bei der Arbeit zu Hause sei man auf schnelles Internet angewiesen. „Weil sonst die Online-Konferenzen nicht laufen.“

Bernd Brielmayer weiß noch was Erfreuliches zu berichten: So ist die Deckensanierung der Leimbacher Mehrzweckhalle bereits abgeschlossen. Da sei Riedheim schon einen Schritt weiter als Ittendorf, wo die Arbeiten am Bürgerhaus erst demnächst anlaufen.

Riedheim wird Teilort Am 30. Januar 1972 hat die Mehrheit der Riedheimer Bürger für die Eingemeindung nach Markdorf gestimmt. Aus Sicht der Riedheimer sprachen dafür etliche gewichtige Gründe. Unter anderem hatte die Stadt Markdorf den Anschluss ans Kanalnetz in Aussicht gestellt, außerdem den Bau einer eigenen Schule sowie einer Mehrzweckhalle. Mit diesen Angeboten konnten Oberteuringen und Immenstaad nicht mithalten. Auch mit diesen Orten waren Gespräche über eine Eingemeindung im Zuge der Gemeindegebietsreform gesprochen worden.

Schöner Wohnen in Riedheim

Überaus zufrieden gibt sich der Ortsvorsteher über die Entwicklungen in Riedheims wohl letzten Baugebiet: den Torkelhalden. Dort werden in den nächsten Tagen nach dem Einheimischen-Modell die letzten vier Bauplätze vergeben. Das heißt: „Wer einen Bezug zum Ort hat, wer von hier kommt, hier arbeitet oder sich in einem Verein engagiert“, so Brielmayer, der hat gute Aussicht auf ein Grundstück. Die Vergabe geschieht nach einem ausgetüftelten Punktesystem. Bernd Brielmayer freut es, dass die Torkelhalden-Grundstücke vielfach an Riedheimer gegangen sind.

Auf den Torkelhalden haben junge Riedheimer gebaut. | Bild: Jörg Büsche

Ein Beispiel für gelungenes Bauen im Dorfkern. | Bild: Jörg Büsche

Überhaupt bereitet ihm das Thema Bebauung weit weniger Kopfschmerzen als seinem Amtskollegen Bernhard Grafmüller in Ittendorf – bei dessen beständigen Ringen um den Erhalt des dörflichen Charakters im Teilort. In Leimbach ist auf dem Eckgrundstück Oberer Lettenweg/Unterleimbach jüngst ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten fertig geworden, das sich aus Sicht Brielmayers sehr gut in seine Umgebung einfügt.

Bauern und Biber im Dauer-Clinch

Nur heil ist die Welt in Riedheim aber doch nicht. Zumindest nicht für einige Landwirte. An der Brunnisach, im Bereich des Lettenhofs macht ihnen der Biber das Leben sauer. Dämme bauen, Wasser stauend, setzt der landwirtschaftliche Flächen unter Wasser. „Er geht auch in die Obstplantagen“, berichtet Brielmayer. Der emsige Nager beißt Obstbäume für den Dammbau ab. „Die sind in den Plantagen in den Kronen mit Kabeln verbunden.“

Hier beim Lettenhof staut der Biber – und das Material für seine Dämme holt er sich auch aus den Obstplantagen. | Bild: Jörg Büsche

Die Folge: Der durchgebissene Stamm bleibt hängen, lässt sich nicht fortschleppen. Und der Biber geht zum nächsten Obstbaum. „Naturschutz ist gut – die Landwirte sollten aber nicht alleine auf den Schäden sitzen bleiben, die der Biber anrichtet“, findet der Ortsvorsteher.