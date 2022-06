Gertrud Adelheit Faden ist in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Am Freitag besuchte Bürgermeister Georg Riedmann die Jubilarin, um ihr zu gratulieren. Er brachte aber nicht nur seine Glückwunschkarte und Markdorfer Wein mit, sondern auch die Gratulationsurkunde von Winfried Kretschmann samt den besten Wünschen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten für Gesundheit und Wohlbefinden der 100-Jährigen.

Auf der Kaffeetafel steht ein Bild. Es zeigt Gertrud Fadens drittgeborenen Sohn, Helmut, wie ihn so viele Markdorfer gekannt haben: fröhlich lachend. Seinen Tod, diesen Verlust hat sie längst noch nicht überwunden. Es schmerze sie sehr, erklärt Gertrud Faden dem Bürgermeister, der sie auf die schwere Zeit anspricht, die sie seit März, seit dem Tod ihres Sohnes durchmachen musste.

Die junge Frau aus dem oberschlesischen Kohlerevier

Und doch sind da diese vielen glücklichen Momente, wenn die Seniorin auf ihr Leben zurückblickt. Sicher war es vom Krieg geprägt, von Ängsten und von vielen Unwägbarkeiten, die ihr, der jungen Frau aus dem oberschlesischen Kohlerevier, begegneten. Ihren Mann, Eduard Faden, einen Luftwaffensoldaten aus Friedrichshafen, lernte sie im polnischen Grenzgebiet kennen. Eine Begegnung an der „Gulaschkanone“, an der nicht nur die Militärs, sondern auch die Frauen vom Arbeitsdienst versorgt wurden, zu dem auch sie damals eingeteilt wurde.

Arbeit ist denn auch der Begriff, der immer wieder auftaucht in Gertrud Fadens Rückschau. Ob sie vom Essenbereiten für die kleine Familie erzählt oder vom Überleben in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Ob sie von ihren Aufgaben als Hausfrau berichtet oder von der neuen Aufgabe ihres Mannes, der von 1952 an Stadtgärtner in Markdorf war. „Da war es ganz selbstverständlich, dass ich mitgeholfen habe.“ Ebenso selbstverständlich wie die Tatsache, dass ihre Arbeit unbezahlt blieb. „Das waren andere Zeiten damals“, erklärt Gertrud Faden.

Schwere Zeiten oftmals – mit manchen Härten, die indes allesamt durchgestanden wurden. Glück gab es mit den Kindern, die alle ihren Weg gemacht haben. Da klingt dann einiger Stolz mit in der Erzählung. Was sie nach wie vor mitnimmt, ist der Verlust des Augenlichts – verursacht durch einen ärztlichen Kunstfehler vor 18 Jahren. Was ihr Mann, der Stadtgärtner, aus Markdorf gemacht hat – die vielen Grünanlagen, an denen sich die Bürger der Stadt erfreuen – das kann sie nicht mehr sehen. Aber sie weiß, dass sie dabei geholfen hat. Mithin hat auch sie das grüne Gesicht der Stadt mitgeprägt.