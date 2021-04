von Helga Stützenberger, Andreas Lang, Claudia Wörner, Wolf-Dieter Guip, Nicole Burkhart, Christiane Keutner und Jörg Büsche

Wie wär‘s zu Ostern mit einem selbstgesammelten Wildkräutersalat? Bei einem Spaziergang lassen sich allerlei kulinarische Schätze finden, im Volksmund auch „Unkraut“ genannt. So recken im Frühling Sauerampfer und Brennnessel ihre zarten Spitzen aus dem ersten Grün. Auch Vogelmiere und Giersch geben sich ein Stelldichein. So unliebsam sie im Garten auch sind, auf dem Teller werden sie zum wahren Gaumenschmaus. Selbst der Feind in meinem Beet, der Gundermann, macht nach dem Winterschlaf müde Männer munter. Und Veilchen träumen schon.

Blumengrüße, die von Herzen kommen

Eine Bastelidee zum Weiterverschenken: Blumengrüße. Hierfür werden eine Schüssel, Wasser, Mixstab, leere Eierkartons, Sieb, Löffel, Blumensaatkörner und Osterausstecher benötigt. Den Eierkarton in Wasser aufweichen, mit einem Mixstab zerkleinern, bis Pappmaché entsteht. Pappmaché in das Sieb geben und die Feuchtigkeit ausdrücken.

Saby Bochenek lässt zu Ostern nette Blumengrüße sprechen. | Bild: Lang, Andreas

Das Pappmaché anschließend in die Osterausstecher füllen und glatt drücken. Die Blumensamen darauf verteilen und mit einem Löffel eindrücken. Alles Trocknen lassen und als Blumengruß verschenken.

Kulinarischer Genuss per Online-Kochkurs

Coronakonform und bequem aus der eigenen Küche kochen wie ein Profi: Das ist mit einem Online-Kochkurs ohne Probleme möglich. So lassen sich Kochprofis und Sterneköche über die Schulter schauen und zeigen dort pfiffige Kniffe und Tricks, um mühelos kulinarischen Hochgenuss zu kreieren.

Sacha Bochenek ist begeistert vom Online-Kochkurs. | Bild: Lang, Andreas

Von orientalisch bis hin zu Barbecue-Specials, vegan über mediterran, italienisch und mehr – die Auswahl ist riesig. Dreisterne-Koch Harald Wohlfahrt bietet sein Kochkurs-Angebot unter www.meisterklasse.de an, weitere Beispiele sind das Kochstudio Bilou (bilou-kitchen.de), Eventanbieter Jochen Schweizer (jochen-schweizer.de) oder Profikoch Ben Kindler (bensels.de).

Lustiger Fotospaß für Verwandte und Freunde

Eine Foto- oder Videokamera und witzige Osteraccessoires – mehr braucht es nicht, um lustige Ostergrüße an seine Liebsten zu senden. Es sind nur noch witzige Ideen gefragt, die die Fotomodels und Fotografen umsetzen müssen. Das Foto- oder Videoshooting ist wetterunabhängig und kann im Innen- und Außenbereich umgesetzt werden.

Saby und Sacha Bochenek haben bei ihrem Oster-Fotoshooting viel Spaß. | Bild: Lang, Andreas

Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, ein witziges Foto als verkleideter Osterhase, oder ein Sketch per Videoaufnahme – erlaubt ist alles, was Spaß macht. Die Aufnahmen können auch auf den Social Media-Kanälen geteilt werden.

Abwechslung auf dem Sportgelände in Wittenhofen

Das Sportgelände hinter der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen bietet für sportlich ambitionierte Leute jede Menge Abwechslung. Der im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 2019 eingerichtete und dann erweiterte Bike-Park lässt keine Wünsche offen.

Die Sportanlagen bieten viele Möglichkeiten für ambitionierte Sportler. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Gleich daneben befindet sich der Skaterplatz mit verschiedenen Schikanen. Ein Kleinfußballfeld mit Basketball-Körben und wenige Schritte entfernt ein Kletterfelsen für „Bergsteiger“, die ihre Kraft und Geschicklichkeit testen wollen. Die Benutzung aller Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr und jeder sollte nicht nur Rücksicht nehmen, sondern auch die Corona-Regeln beachten.

Ausflug an die Argen

Ein Ausflug an die Argen, einem der letzten Wildwasserflüsse in Baden-Württemberg, bietet in den Osterferien eine willkommene Abwechslung. Von den beiden Quellflüsse in der Nähe von Schloss Achberg bis fast zur Mündung in den Bodensee bei Langenargen steht die tolle Flusslandschaft unter Naturschutz.

An der Argen gibt es viele Wander- beziehungsweise Fahrradwege. | Bild: Claudia Wörner

Wander- beziehungsweise Fahrradwege auf beiden Seiten lassen sich durch einige Brücken zu beliebig langen Runden verbinden. Kinder freuen sich unterwegs besonders über Sandbänke für die kleine Pause. Vielleicht ist das Wetter ja so schön, dass man schon die Füße ins kühle Nass tauchen kann.

Frühlingsplätzchen backen

Plätzchen backen ist nur was für die Weihnachtszeit? Von wegen! Denn schmecken tut es den Naschkatzen doch immer und viel Spaß macht die gemeinsame Familien-Aktion zudem. Für unsere Frühlingsplätzchen benötigt man: 500 g Butter, 1 Päckchen Vanillezucker, 750 g Mehl, 200 g Puderzucker, 40 g Zucker, 5 EL Orangensaft, einen TL Backpulver und ein Ei.

Plätzchen lassen sich nicht nur nicht zu Weihnachten, sondern auch zu Ostern backen. | Bild: Nicole Burkhart

Alles zu einem Teig verkneten, kurz ruhen lassen und anschließend mit Frühlingsmotiven wie Schmetterling, Blume oder Hase ausstechen. Bei 180 Grad für ca. 10 Minuten backen. Nach dem Abkühlen können die Frühlingsplätzchen noch mit Zuckerguss oder Streuseln verziert werden.

Spielspaß bei Schlechtwetter

Schlechtwetter hält sich leider nicht immer an die Ferien und so kommen hier unsere aktuell liebsten Spieletipps. Beim Kartenspiel Skyo gilt es, möglichst wenig Punkte zu sammeln. Gar nicht so einfach, wenn man gar nicht weiß, welcher Wert unter den zwölf umgedrehten Karten steckt. Tauschen oder umdrehen, Risiko oder Sicherheit? Das spannende Kartenspiel kann ab rund sechs Jahren gespielt werden.

Spielspaß für die ganze Familie: Andor Junior und Skyo | Bild: Nicole Burkhart

Nur als Team hingegen kann man die drei verloren gegangenen Wolfsjungen im Spiel Andor Junior finden. Als Magier, Bogenschütze, Zwerg und Krieger kämpft man gemeinsam gegen den Drachen, sammelt Wolfskraut oder versorgt den kranken Falken. Denn erst dann gibt der Brückenwächter den Weg zu den Minen frei, in denen sich die Wolfsjungen befinden. Ein super Einstieg für alle kleinen Rollenspieler.

Wandern rund um den Gehrenberg

Wohin zum Osterspaziergang? In die Stadt? Eher nicht, denn da könnte es zu voll werden. Lieber ins Grüne – schon weil es rund um Markdorf besondere Schönheit hat. Doch muss es nicht gleich ein ganzer „Landgang“ sein, einer dieser besonderen Premiumwanderwege am Gehrenberg. Kleine Abstecher in den Wald oder aber an den Hang des Markdorfer Hausbergs lohnen sich durchaus.

Am Gehrenberg lassen sich Ruhe und der Ausblick auf die Bodenseelandschaft genießen. | Bild: Jörg Büsche

Lassen sich doch dort Ruhe und der Ausblick auf die Bodenseelandschaft genießen. Und auch wenn mit Begegnungen zu rechnen ist – nicht zuletzt wegen des in den zurückliegenden Corona-Monaten noch weiter angewachsenen Wander-Booms – gilt: noch gesünder geht es kaum.

Sushi selber machen

So geht Sushi! Mit viel Spaß sind Mia und Hannah dabei, wenn sie mit ihrer Mutter Katharina Stadelhofer kochen oder backen. Sushi mag die ganze Familie und die Vor- und Zubereitung gelingt mit ein wenig Hilfe auch kleinen Kindern leicht, zumal hier explizit die Hände benutzt werden. Jeder kann seine bevorzugten Zutaten in Algenblätter wickeln.

Mia (links) und Hannah bereiten mit ihrer Mutter Sushi zu. | Bild: Christiane Keutner

Dazu verwendet man Sushi-Reis, den man mit Reisessig, Salz und Zucker kocht. Den abgekühlten Reis auf die Algenblätter streichen und nach Belieben füllen: Mit Paprika, Avocados, Gurke, Karotte, geräuchertem Lachs, Thunfisch. Spezialtipp: Sehr lecker sind fein geschnittene Omelette-Streifen als Füllung. Das Ganze wird mit eingelegtem Ingwer, Sojasauce und Wasabi-Paste gereicht. Lecker!