Das obere Parkdeck der Tiefgarage Bischofsschloss bleibt wie bisher verfügbar. Auch die Zufahrt – von der Ortsdurchfahrt Ravensburger Straße/B 33 kommend – ist wie üblich befahrbar.

Bild: Ganter, Toni

Sperrbänder und Hinweisschilder im unteren Parkdeck der Tiefgarage Bischofsschloss sind aufgestellt worden.

Markdorf Stadtbauamt Markdorf bereitet Sanierungen der Parkhäuser Bischofsschloss und Poststraße vor Das könnte Sie auch interessieren

Am kommenden Montag, 20. April, sollen im Vorgriff auf die eigentlichen Sanierungsarbeiten im unteren Parkdeck Stützen zur statischen Absicherung eingebaut werden.

Bild: Ganter, Toni

Die Durchfahrt im unteren Parkdeck und die Ausfahrt sind laut Stadt während der Sanierungsphase gewährleistet.

Bild: Ganter, Toni

So sieht es in der Tiefgarage Bischofsschloss aus. Ein Video-Clip zeigt, wo geparkt werden kann und wo nicht. In der unteren Parkebene standen beim Durchgang für das Video noch zwei Autos, die dort nicht mehr sein sollten.

Video: Ganter, Toni

Wer keinen freien Stellplatz in der Tiefgarage Bischofsschloss findet, muss natürlich auf die umliegenden Gebiete ausweichen. In den Bereichen der ausgewiesenen Blauen Zone ist das Parken bis maximal drei Stunden kostenfrei.

Dort gibt es neben einigen Stellplätzen in der Hauptstraße: Parkhaus Poststraße; Parkhaus/Tiefgarage beim Einkaufszentrum Proma, Zufahrt über die Mangoldstraße; Parkhaus beim Gesundheitszentrum, rückwärtig zur Hauptstraße in der Biberacherhofstraße; Parkplatz auf dem Marktplatz.

Im Parkhaus Poststraße in der Blauen Zone sind auf vier Decks 96 Stellplätze verfügbar.

Bild: Ganter, Toni

Blick in die Biberacherhofstraße mit dem Parkhaus (links) beim Gesundheitszentrum. Das Parkhaus hat 166 Stellplätze und zählt zur Blauen Zone.

Bild: Ganter, Toni

Auf dem Marktplatz bei der Pfarrkirche St. Nikolaus gibt es 50 Stellplätze, ebenfalls Blaue Zone.

Bild: Ganter, Toni

Unbegrenzte Parkdauer auf dem Parkplatz bei der Stadthalle. Dort sind 30 Stellplätze verfügbar.

Bild: Ganter, Toni

Wer ein paar Minuten Fußweg nicht scheut, findet rund 40 Stellplätze mit unbegrenzter Parkdauer an der Eisenbahnstraße westlich des Bahnhofsgebäudes (im Hintergrund). Von dort sind es am Kiosk vorbei durch die Bahnhofstraße – auch da gibt es entlang der Straße Parkmöglichkeiten – rund 650 Meter in die Altstadt. Etwas weiter ist der Weg über die Gutenbergstraße (ein paar Parkbuchten) in die Kernstadt: etwa 850 Meter.

Bild: Ganter, Toni

Und auch auf dem Areal im Süden der Stadt in Fahrtrichtung Ittendorf/Meersburg dürfen Stellplätze beim Feuerwehrhaus, Zufahrt über die B 33, genutzt werden.