Man kennt es aus Filmen. Dieses rasche Flap-Flap-Flap beim Mischen von Karten. Es kennzeichnet den Routinier, den Könner. Und von den Könnern und Kennern sitzen etliche hier beim „Yu-Gi-Oh!?“-Turnier in der Stadthalle. Rund 20 angemeldete Spieler sind bereits wenige Minuten nach dem Start des Wettkamps tief versenkt in das Geschehen, das ihnen ihre Spielkarten diktieren.

Patrick Schubert hat es kurz vor Beginn des Turniers erläutert. Anhand einer der mitgebrachten Spielkarten, auf die er nun tippt. „Fellgrant-Drache“ steht darauf. Zu sehen ist ein aufrecht schreitendes Ungetüm mit spitzem Vogelschnabel, klauenbewehrten Flügeln und allererlei weiteren sehr bedrohlichen Zacken und Dornen. Seinen Waffen, die ihn für den Kampf mit anderen Monstern trefflich rüsten. Wie dieses Ringen der Ungeheuer abläuft, das geben die Karten mit ihren „Effekten“ – mit ihren Eigenschaften – vor. Patrick Schubert liest die Details vor. Der 25-Jährige spricht von „Spielfeld“, von „Beschwörung“, von „Spezialbeschwörung“, aber auch von „Friedhof“.

„Yu-Gi-Oh! spiel‘ ich, weil es großen Spaß macht. Und zu Turnieren gehe ich, um auch mal gegen andere anzutreten.“ Finley, 13 | Bild: Jörg Büsche

Um die Zusammenhänge näher zu erklären, fehlt jedoch die Zeit. Turnierleiter Raffaele Mazzitelli hat bereits den Start angekündigt. Man warte nur noch auf einen Teilnehmer. Einen Schüler, der noch rasch zum Corona-Test gegangen ist, aber gleich wiederkommt. „Wir haben jede Lücke ausgenutzt“, erklärt Mazzitelli.

Seit zwei Jahren lädt er fürs Markdorfer Jugendreferat zu den „Yu-Gi-Oh!“-Turnieren ein. Zunächst in den Jugendraum bei der Skateranlage im Süden der Stadt. Dort habe der Platz allerdings bald nicht mehr ausgereicht. Wenn die Corona-Verordnung einen Wettkampf erlaubte, habe das Jugendreferat die Chance ergriffen und ein Turnier veranstaltet.

„Das Spiel mag ich, weil es total komplex ist, viel komplexer als alle anderen Spiele, die ich so kenne.“ Fritz, 13 | Bild: Jörg Büsche

In der „Yu-Gi-Oh!“-Szene hat sich das herumgesprochen. Neben Friedrichshafen gilt Markdorf längst als Austragungsort für spannende Turniere, erklärt Patrick Schubert. Der 25-Jährige ist aus Kressbronn in die Stadthalle gekommen. Von noch weiter her trifft der 30-jährige Fabian Fink ein. Er wohnt in Aalen. Auf Facebook, in den einschlägigen Whatsapp-Gruppen spreche sich herum, wann ein „Local“ stattfindet. Ein Wettkampf auf eher regionaler Ebene. „Nach oben hin geht es bis zur Weltmeisterschaftsebene“, erläutert Fink. Für die Gewinner gibt es übrigens ein Päckchen mit „Yu-Gi-Oh!“-Karten. Für eingefleischte Spieler besitzen die einen großen Wert. Einen noch viel größeren Wert haben sie für Sammler, wenn eine der ganz seltenen Karten in dem Päckchen steckt.