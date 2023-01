Bloß keine Wahlkampfrede, das sei ihm eingebläut worden. Und allzu ernsthaft sollte er möglichst auch nicht klingen, wenn er beim Neujahrsempfang seine Ansprache hält. Wolfgang Bosbach hat das Rednerpult links liegen lassen. Der CDU-Politiker aus dem Rheinland, seit 1994 per Direktmandat in den Bundestag gewählt, dort lange Vizevorsitzender seiner Fraktion und von 2009 bis 2015 vorsitzender des Innenausschusses, brauchte kein Pult, um dort sein Redemanuskript abzulegen. Er sprach frei, wandte sich direkt an seine Zuhörer. Insbesondere an diejenigen, „die vorhin nicht namentlich begrüßt worden sind“. Das brachte Bosbach bereits die ersten Lacher ein.

Aber der als christdemokratischer Freigeist bekannte Rheinländer legte nach: „Ich bin von den Guten.“ Die guten Absichten wollte er den Politikern aus den anderen Lagern nicht absprechen. „Im Grunde verfolgen wir ja fast alle die gleichen Ziele.“ Dass über den Weg dorthin Uneinigkeit herrsche, „ist völlig normal in einer Demokratie“. Darum werde diskutiert, werde gestritten. Ja, es komme zum „Schlagabtausch, doch bitte keine Schläge unterhalb der Gürtellinie“.

Auch Markdorfs Ex-Bürgermeister Bernd Gerber (Zweiter von links) war mit seiner Lebensgefährtin Elke Braun (links) aus Blumberg wieder zum Neujahrsempfang angereist. | Bild: Jörg Büsche

Das Lachen war kaum verklungen, da wurde Bosbach unvermittelt ernst. Der Jurist pochte auf den Rechtsstaat, auf dessen Gewaltmonopol und verurteilte jedweden Angriff auf dessen Vertreter.

Respekt vor den Einsatzkräften

Vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe auf Einsatzkräfte in Berlin berichtete der Politiker von einer jungen Polizistin aus dem Ruhrgebiet. Die hatte einen Strafzettel wegen Parkens in der zweiten Reihe ausgefüllt, was zu tumultartigen Szenen führte. Der Falschparker gehörte einem kriminellen Clan an. Am Abend klingelten Mitglieder des Clans an der Haustür der Frau, nur um sie zu grüßen. „Die Botschaft war: Wir wissen, wo Du wohnst“, sagte Wolfgang Bosbach. Er habe riesigen Respekt davor, wenn sie und andere dann am nächsten Tag wieder ihren Dienst antreten würden.

Bosbach warnt, dass das Interesse an Politik inzwischen fast so gering sei wie das Vertrauen in die Politik. Er mahnt zur Vernunft in der Klimapolitik, ans Bedenken der physikalischen Gesetze. Vor einem weiteren Ausbau regenerativer Energien müsse man zuerst die Speicherkapazitäten für den Strom schaffen. Im rohstoffarmen Deutschland müsse vielmehr wieder weit mehr auf Bildung gesetzt werden.

Bürgermeister Georg Riedmann und seine Ehefrau Christiane Riedmann begrüßten die Besucher am Eingang zur Mensa. | Bild: Jörg Büsche

Und stets reichert Wolfgang Bosbach seine Rede mit familiären Anekdoten an. „Die Mutter ist 95 und putzmunter“, sagt er zum Thema Rente und gestiegene Lebenserwartung. „Sie kriegt immer noch alles mit, auch das, was sie nicht hören sollte.“ Der Dreigenerationenhaushalt der Bosbachs mit Großeltern, Eltern und Kindern unter einem Dach sei heute eine Seltenheit. Persönlich Erlebtes sorgt dafür, dass sein Publikum ihm zuhört – eine Stunde lang. Auch, weil Bosbach frei redend so humorvoll und mitreißend erzählen kann.