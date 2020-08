Zuletzt war die Polizei da: Nachdem Uwe Stürmer, der Leiter des neu geschaffenen Polizeipräsidiums Ravensburg, in Ernst Arneggers „I-mein‘-halt“-Diskussionsrunde erklärt hat, was die jüngste Polizeireform für den Bürger bedeutet, hatte erst mal keine weitere Diskussionsrunde im Obertor stattgefunden.

„‘I mein‘ halt‘ geht aber weiter“, versichert der Moderator. Auch wenn die jüngste von ihm angekündigte Veranstaltung wegen der Covid-19-Pandemie kurzfristig abgesagt werden musste. Im großen Saal des Zunfthauses Obertor hätten sich die coronabedingt einzuhaltenden Abstandsregeln keinesfalls einhalten lassen.

Entwicklung im Wohnungsbau

„Wohin geht die Entwicklung im Wohnungsbau„ wäre das Thema gewesen, erklärt „I-mein‘-halt“-Moderator Arnegger. „Inzwischen kann sich ja kaum noch jemand ein eigenes Häuschen leisten“, so teuer kämen die Gewerke, so teuer seien Steine, Leitungen und anderes Material, so viel kosteten die Grundstücke, zählt Arnegger auf. Hinzu komme, dass es auf dem Grundstücksmarkt immer enger werde.

Allein in Markdorf harrten 150 Anwärter auf ein Stück Bauland. Michael Schlegel, den Leiter des städtischen Bauamts, Bernhard Strasser, Bauunternehmer aus Salem, Dietmar Kathan, den Vorsitzenden der Architekten-Kammergruppe Bodenseekreis habe er zu dem Thema eingeladen – und Zusagen bekommen. „Wir werden das aber wieder aufgreifen, wenn Corona das erlaubt“, erklärt Arnegger, „die Entwicklung im hiesigen Wohnungsbau ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben – und bleibt als Thema von hoher Brisanz“.

Die aktuellen Diskussionen im Gemeinderat um verdichtete Wohnformen, um Gebäudedimensionen, um die sogenannten Kettenhäuser, um „Bauflächenschonung“ würden das nur allzu deutlich zeigen.

Kreisgesundheitsamt und die Lehren aus der Anfangszeit der Corona-Krise

Ein anderes, in gewisser Hinsicht noch brisanteres Thema habe er gleichfalls anvisiert, kündigt der „I-mein‘-halt“-Moderator an. Vom Kreisgesundheitsamt möchte er wissen, welche Lehren es aus der ersten Phase der Corona-Krise gezogen hat. „Vor einer vergleichsweise großen Herausforderung wie bei der Pandemiebekämpfung hat man ja meines Wissens noch nicht gestanden.“ Da sei es doch spannend zu erfahren, wie man vorgegangen sei – und wie die weiteren Perspektiven aussehen.

Bischofschloss und kommunale Finanzen als weitere Themen

Wie die weiteren Perspektiven für „I mein‘ halt“ aussehen, sei indes noch ungewiss. „Kann sein, dass wir schon 2021 wieder eine Veranstaltung haben“, sagt Arnegger. Sicher lasse sich aber nur, sagen, dass die Themen nicht ausgehen werden. „Ich würde auch gerne noch was zum Bischofschloss machen.“ Ein anderes wichtiges Thema sei, wie sich die Corona-Krise auf die kommunalen Finanzen auswirkt.