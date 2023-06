Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung ohne weitere Diskussionen einstimmig beschlossen, die Nutzungsgebühren für die städtische Obdachlosenunterkunft anzuheben. Bisher beliefen sich die pro Person auf 200 Euro pro Monat. Doch ab Juli und bis Ende 2024 kostet der Wohnplatz in der Unterkunft in Hepbach pro Kopf 377 Euro.

Wie ein Obersulmer Kommunalberatungsbüro für die Stadtverwaltung berechnet hat, war die beschlossene Gebührenerhöhung notwendig, um auch künftig alle anfallenden Kosten zu decken. Kostendeckung sei auch bisher erreicht worden, so heißt es in den Sitzungsunterlagen für die Räte. Unterdessen gelte es aber, die Preissteigerungen zu berücksichtigen.

Kämmerer spricht von „All inclusive“-Verfahren

Herangezogen hat das Beratungsunternehmen unter anderem die Abschreibung für die sich im städtischen Besitz befindende Unterkunft. Berücksichtigt wurden darüber hinaus sämtliche Nebenkosten. Kämmerer Michael Lissner sprach während der Beratung von einem „All inclusive“-Verfahren, das Müll, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung erfasst außerdem auch die Kosten für die Reinigung, den Schornsteinfeger oder die Gebäudeversicherung. Hinzu kommen noch die Beträge, die für die Verwaltungstätigkeiten, für die Instandhaltung oder für etwaige Bauhofleistungen anfallen.

Bauamtsleiterin Monika Gehweiler deutete an, dass die Bauhofmitarbeiter recht häufig mit Reparaturen in der Unterkunft befasst seien. Danach hatte sich Joachim Mutschler, der Fraktionsvorsitzende der Umweltgruppe, zuvor erkundigt: „Wann wurde denn da das letzte mal was gemacht?“

Derzeit leben sechs Bewohner in der Unterkunft

Susanne Deiters Wälischmiller von der Umweltgruppe fragte nach dem Raum, der für jeden Bewohner der Unterkunft zur Verfügung steht. Wie Bürgermeister Georg Riedmann erklärte, teilen sich in jedem der beiden Geschoss vier Personen eine Wohnfläche von 62 Quadratmetern. Derzeit hat die Unterkunft indes nur sechs, nicht acht Bewohner.

Untergebracht werden dort Personen, die aus irgendeinem Grund keine eigene Wohnung haben. Die Gebühren werden in der Regel vom Sozialamt übernommen.