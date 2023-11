Welch ein Kontrast: Mal geht es gemächlich, mal im Eilschritt voran – zum tönenden Auftakt des Markdorfer Hobbymarkts. Denn noch bevor die Besucher in die Stadthalle gelassen werden, in der die Leistungsschau für Freizeitkünstler und Kreative aller Art Jahr für Jahr stattfindet, spielt das Orchester der Musikfreunde Brahms‘ „Ungarische Tänze“. Frisch, flott, voller Elan – besser als hier von Johannes Eckmann dirigiert könnte man sich den Start in ein Verkaufs- und Schnupper-Wochenende kaum vorstellen.

Ob noch unter dem Eindruck des Brahms-Satzes oder bereits vom ersten Betrachten des ausgestellten Kunsthandwerks her wünscht Bürgermeister Georg Riedmann zum Start zwei „tolle Tage“ in der Stadthalle. Und so viel ist sicher: Im Geschwindschritt der Ungarischen Tänze geht später kein Besucher durch die Halle. Zu sehr locken dafür die ausgestellten Arbeiten zum Staunen und Bewundern.

Alle Plätze in der Halle vergeben

„Alle Plätze sind vergeben“, freut sich Andreas Beuster von den Musikfreunden. Und ganz besonders freue ihn, dass in diesem Herbst so viele neue Aussteller angefragt haben. Zum ersten Mal dabei ist zum Beispiel Susanne Breiing. Sie stellt Papierarbeiten aus. Es sind Sterne und Kugeln, die sie aufwendig gefaltet hat. „Die Sterne machen sich nicht nur in der Weihnachtszeit gut“, erklärt die Hobbykünstlerin. Mit ihren vielen hellen Zacken gehen sie das ganze Jahr über als Sonnensymbol durch und schmücken zum Beispiel Fenster und Wände. Die Kugeln habe sie selbst erfunden. Die seien ein Zufallsprodukt ihrer Kreativarbeit.

Veronika Stetter und Miriam Trefz haben ihr Hobby quasi zum Beruf gemacht. Wie auch einige andere Aussteller beim Hobbymarkt haben sie eine Gewerbeanmeldung. Unter dem Namen „Nadel Wunderwelt“ bieten sie ihre selbst genähten Taschen auch im Internet an. Es gibt Bauch-, Kosmetik- und Handytaschen. Zusätzlich bieten die Frauen Baby- beziehungsweise Kinderbekleidung an. Und sie betonen, dass jeder etwas „bei uns abschauen“ kann – beispielsweise welche Stoffe und Muster sich kombinieren lassen.

Von Stickereien bis Plottereien

Abgucken muss Ruth Grünvogel nichts. Ihr Stand steht eine Reihe von Veronika Stetter und Miriam Trefz entfernt. Ruth Grünvogel stickt und plottet für Groß und Klein. Und auch sie hat ihr Hobby gewissermaßen zum Beruf gemacht. Zu ihren Arbeiten zählen etwa „Milchzahntässchchen“, Kleinkind-Kuschelkissen- und Lese-Kissen. Auffällig bei den Arbeiten von Grünvogel ist deren Buntheit. Mitunter geht es auch fantastisch grell zu auf den weichen Oberflächen.

Auch ein Glaskünstler ist dabei

„Das kannst Du auch“, sei der erste Impuls gewesen. Zumindest versuchen könne er es ja mal, versprach Udo Eichhorn seiner Frau, nachdem die in einem Baumarkt ein gläsernes Pflanz-Häuschen entdeckt hatte. „Bis dahin habe ich mich in meiner Freizeit eher mit Holz beschäftigt“, erklärt Eichhorn. Nun umgeben ihn Lampen, Fenster und Figuren im Tiffany-Stil. „Man nimmt Kupferfolie und Lötzinn“, verrät der Glaskünstler aus Salem das Geheimnis, wie die bunten Glasstücke zusammenhalten. „Mit großem Absatz rechne ich eigentlich nicht“, erklärt Eichhorn. Seine Erfahrung auf Hobbymärkten sei, dass die Besucher sich seine Kunst gerne anschauen, sich daran erfreuen, aber eher zurückhaltend sind, wenn sie in ihr Portemonnaie greifen sollen. „Ich verschenke viel im Bekannten- und Freundeskreis“, erzählt der Hobbykünstler. Und dort komme es immer gut an.

Rosemarie Shaw steht am Stand von Ulrike Schaaff. Ihr gefallen die gebastelten Strickbären. Das Bärenfell strickt Schaaff, das Bärenfleisch darin sei Watte. Doch das, was Besucherin Shaw vor allem beeindruckt: „Die schauen alle so freundlich.“