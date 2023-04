Oftmals ist leichter gefragt als gesagt. Zum Beispiel, wenn es um die Herkunft geht – etwa am Käsestand. Appenzeller, Emmentaler, St. Galler, Greyezer – pardon: Gruyère … Da weist schon der Name zum Ursprungsort. Doch wo kommt der Laib her, den Käseverkäufer Ranses Carvajal, da in der Hand hält? „Sahneperle heißt er“, erklärt der junge Mann mit Basecap und Kapuzenpullover. „Den finde ich besonders lecker“, verrät er.

Und wo kommt er her, der Käse, beziehungsweise sie, die Sahneperle? Aus Kaltbach bei Luzern stamme er, der Rahmkäse. Also ein Luzerner Rahmkäse? Kann sein, muss aber auch nicht sein. Womöglich ist die Sahneperle ja auch ein St. Galler Rahmkäse oder aber auch ein Appenzeller Rahmkäse … Die Verwirrung des Reporters ist inzwischen mindestens so groß ist wie die Zahl der Regionen, in denen Schweizer Rahmkäse hergestellt wird. Und ums kurz zu machen: Der Käse aus Kaltbach kann aus all diesen Regionen kommen, aber in Kaltbach wird er dann veredelt.

„Das passiert unterirdisch, in einer Höhle“, erläutert der Käseverkäufer diesen „Affinage“ genannten Prozess, bei dem die Laibe, wo immer sie auch herkommen länger reifen dürfen und dabei mit einer besonderen Sulz eingerieben werden, deren Rezept noch besser gehütet wird wie‘s Bankgeheimnis. Den Rest des unverwechselbaren Sahneperle-Geschmacks, so Ranses Carvajal, trage dann das spezielle Höhlen-Aroma bei.