Das Brummen des Kompressors übertönt die Musik. Die ist laut – und zu dem Bild, das Axel Pahlavi gerade mit der Airbrush-Pistole sprüht, wollen die Klänge kaum passen. Versetzt das Bild, das der Berliner Künstler dort auf eine Wand im Obergeschoss der Stadtgalerie spritzt, doch ins Straßenszenario einer US-amerikanischen Kleinstadt der 1950er-Jahre – mit buckligen Limousinen und zeittypischer Reklame. „Ein Standbild aus dem Film ‚Back to the Future‘“, erläutert Axel Pahlavi. Im deutschsprachigen Raum lief die von Robert Zemeckis Mitte der 80er-Jahre gedrehte Science-Fiction-Komödie unter dem Titel „Zurück in die Zukunft“.

„Der Film hat uns geprägt – ich glaube unsere ganze Generation“, erklärt Florence Obrecht. Die 1976 im französischen Metz geborene Malerin ist die Gründerin des Aambulanz-Kollektiv. So nennt sich die während des Corona-Lockdowns Ende 2020 in Berlin entstandene Gruppe aus vier Künstlerinnen und drei Künstlern. Die Sieben zeigen ab heute Abend in der Stadtgalerie ihre Arbeiten. Bilder vor allem, die sie zum Teil eigens für eben diese Ausstellung gemalt haben. „Wir reagieren immer aufs Umfeld“, erklärt Florence Obrecht.

Stellen in der Stadtgalerie aus (von links): Florence Obrecht (mit einem Porträt von Kathrin Landa in der Hand), Axel Pahlavi, Alexej Tchernyi, Alex Tennigkeit, Wu Zhi und Michel Castaignet. | Bild: Jörg Büsche

Präsentiert hat sich das Aambulanz-Kollektiv bereits auf der Art Vilnius, vor allem aber in Berlin – dort etwa im Rahmen eines Street-Art-Projekts, dann in einem Kreuzberger Atelierhof sowie in einem Bürogebäude in Berlin-Mitte. Auf die zahlreichen Modeläden in direkter Nachbarschaft hat das Aambulanz-Kollektiv mit T-Shirts reagiert. Gleich beim Eingang prangte ein überlebensgroßer T-Shirt-Träger an der Wand. Und auf dem gemalten Textil waren die Konterfeis der sieben Künstler zu sehen. Die begegnen nun auch in Markdorf – in der Ausstellung, aber auch auf dem Plakat dazu. „Wir zeigen nicht dieselben Bilder wie in Berlin“, erklärt Florence Obrecht, „wir haben auch den Titel geändert“. Aus „Future Flowers“ wurde „Back to the Future“. Und erneut befasst sich das Aambulanz-Kollektiv mit der Frage, inwiefern Erinnerungen, inwieweit eigene Erfahrungen den Blick in die Zukunft prägen. „Ich kann mich noch sehr gut an den Ersten Golfkrieg erinnern“, erklärt Axel Pahlavi, „mir schien der damals wie ein Computerspiel.“ Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine gelte es, die damaligen Eindrücke, die Kriegsbilder zu überdenken.

Alex Tennigkeit stellt ihr „Helios“-Bild aus. | Bild: Jörg Büsche

Krieg und andere Katastrophen finden auf den Arbeiten der Berliner Künstler indes nur am Rande statt. Wu Zhis „Allegory“ oder Alex Tennigkeits „Helios“ lassen Endzeitszenarien an den Horizonten ihrer Kinderbilder auftauchen. „Ich mache mir schon Gedanken, welche Zukunft meinen Sohn erwartet.“ Ihr Gemälde zeigt einen Knaben vor Feuerball und brennendem Containerschiff. Auf dem Bild von Wu Zhi spielen Kinder eine Trauerzeremonie.

Florence Obrecht mit einem ihrer Kinderbilder. | Bild: Jörg Büsche

Blicken die in der „Back to the Future“-Ausstellung gezeigten Kinder noch so versonnen, skeptisch und durchweg eher traurig – so begegnet auf etlichen Leinwänden doch durchaus auch Trotz. Solchen Trotz bewies das Kollektiv bei seiner Gründung. „Die war im Lockdown, kurz nach Beginn der Pandemie, als gar nichts mehr ging“, erzählt Florence Obrecht. Verboten war sogar das Zusammentreffen mit anderen Personen. „Wir haben es trotzdem gemacht“ – quasi konspirativ. Und dieser Anfangsimpuls sei geblieben. „Wir geben uns gegenseitig sehr viel Energie“, sagt Wu Zhi. Auch weil die Gruppe darauf achte, dass sie ihre Zusammenarbeit stets sehr spielerisch betreibe.