Auf dem Weg zum Markdorfer Rebhäusle in der Wangener Halde wird am Samstag, 1. Juli eine rund 50 Meter lange Tafel stehen, an der bis zu 80 Personen Platz nehmen können. Ihnen wird ein Vier-Gänge-Menü und fünf begleitende Markdorfer Weine geboten. Dazu eine Aussicht über die Rebhänge über den Bodensee bis zu den Schweizer Alpen.

Für den Winzerverein Hagnau, Pächter der Markdorfer Weinberge, ist es laut Geschäftsführer Thomas Keck die erste Veranstaltung, die der Verein in der Stadt ausrichtet. „Wir betreten absolutes Neuland“, so Keck. Angespornt durch zwei sehr erfolgreiche Wein-Pop-up-Veranstaltungen in Hagnau und Immenstaad, möchte der Winzerverein auch den Markdorfern etwas bieten. „Vor allem beim jungen Publikum kamen die Veranstaltungen sehr gut an“, ergänzt Ferdinand Sailer, beim Winzerverein für Marketing und Vertrieb verantwortlich.

An der Wangener Halde am westlichen Ortsrand von Markdorf werden rund sieben Hektar Wein angebaut. Verarbeitet wird der Markdorfer Wein vom Winzerverein Hagnau. | Bild: Ganter, Toni I SK-Archiv

Erste lange Tafel in den Weinbergen

Für Markdorf habe man sich nun eine neue Veranstaltung überlegt. „Das wird unsere erste lange Tafel sein“, sagt Thomas Keck. Und wenn alles gut läuft, wird es auch nicht die letzte sein. Ziel ist auch, den Markdorfer Wein zu präsentieren und bekannter zu machen. Unterstützung bekommen die Hagnauer von drei Gastronomen: Romolo Gentile vom „Mare & Monti“, Richard Öxle vom „Schwanenstüble“ und Magdalena Linnig vom „Ambasadorka“.

„Ich fand die Idee toll und die Location ist einfach ein Traum“, sagt Gastronom Richard Öxle, der den Zwischen- und den Hauptgang zubereiten wird – ein Teil davon wird live am Rebhäusle gekocht. Gentile übernimmt die Vorspeise, Linnig das Dessert.

Die Gäste bekommen zur Begrüßung einen Secco. Es folgt ein Vier-Gänge-Menü und fünf begleitende Markdorfer Weine, darunter einen Müller Thurgau, Rosé, Spätburgunder und Grauburgunder. „Wir möchten einen genussvollen Abend bieten“, sagt Ferdinand Sailer. Die Tafel wird entsprechend stilvoll dekoriert, Tische und Stühle sind aus der Stadthalle. Auf ein Rahmenprogramm wird bewusst verzichtet.

Diese Aufnahme zeigt je eine Flasche trockenen Markdorfer Spätburgunder und trockenen Grauburgunder. Dahinter sind Sechser-Kartons auf Palletten gestapelt. | Bild: Ganter, Toni I SK-Archiv

Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt

Es stehen rund 80 Plätze zur Verfügung, um Reservierung wird gebeten. Die Kosten liegen bei 90 Euro pro Person. Beginn ist um 18.30 Uhr. Vor Ort gibt es keine Parkplätze. Die Gäste werden gebeten, öffentliche Parkplätze in der Stadtmitte zu benutzen. Von dort ist das Rebhäusle in rund 15 Minuten zu Fuß erreichbar.

Da es bei Regen keine Ausweichmöglichkeit gibt, findet die Veranstaltung nur bei gutem Wetter statt. Bei schlechter Vorhersage werden die Teilnehmer rechtzeitig über eine Absage informiert. Reservierung: Winzerverein Hagnau, Telefon 07532 1030, E-Mai: info@hagnauer.de