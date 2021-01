Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Auf das Schnee-Chaos in der Nacht und am Morgen folgten schöne Sonnenstunden. Und die ließen auch in Markdorf die weiße Pracht strahlen. Impressionen von unserer Fotografin Helga Stützenberger

Bild: Helga Stützenberger Da war die harte Nacht fast schon wieder vergessen: Mustapha El Bakali (links) und Radoan Hassan vom städtischen Bauhof beim Schneeräumen am Markdorfer Sparkassen-Kreisel. Bild: Helga Stützenberger Schneeskulpturen sind die zugeschneiten Autos in der Obertorstraße. Im Hintergrund ist die Kirche St. Nikolaus. Bild: Helga Stützenberger Traumhafter Blick von der Panzerwiese unterhalb des Gehrenberg auf Markdorf. Bild: Helga Stützenberger Für die Kinder hielt der Nachmittag wunderbaren Rodelspaß bereit. Bild: Helga Stützenberger Winteridylle mit Kirchturm. Bild: Helga Stützenberger Träumen auf der Panzerwiese. Bild: Helga Stützenberger Der Schnee und die Sonne sorgen für Postkartenmotive. Bild: Helga Stützenberger Der Latschejunge beim Gasthof Krone trägt Schnee auf den Schultern. Bild: Helga Stützenberger Schloss im Winterland: Das Bischofschloss hinter schneebdeckten Zweigen. Bild: Helga Stützenberger Am Geländer gegenüber des Zunfthauses Obertor bietet sich am Nachmittag eine tolle Aussicht. Bild: Helga Stützenberger Holzskulptur im Schneemantel. Bild: Helga Stützenberger Winteridyll Marktstraße. Bild: Helga Stützenberger Eine weiße Ebene: Die Panzerwiese oberhalb von Markdorf.