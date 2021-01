Markdorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Winteridylle am Gehrenberg: Familien nutzen das Wochendende vor dem verschärften Lockdown zum Ausflug

Auf der Panzerwiese am Gehrenberg in Markdorf tummelten sich am Wochenende viele Ausflügler, vor allem Familien, zum Rodeln. Die Situation blieb jedoch entspannt, der Bereich war nicht überfüllt. Die Abstandsregeln wurden weitgehend eingehalten – lediglich im Startbereich kamen sich die Rodler manchmal näher als erlaubt.