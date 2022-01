Facebook

Am Kreisverkehr auf der B 33 im Markdorfer Westende sind die Reparaturen schneller als gedacht am Mittwochabend bis in die Nacht hinein erledigt worden. Das bedeutet, der Bereich ist wieder frei befahrbar, es ist kein zweiter Termin nötig. So liefen die Arbeiten ab – mit Videoclips.

Auf der B 33 im Kreisel im Markdorfer Westende sind die Reparaturen schneller als gedacht am Mittwochabend bis in die Nacht hinein erledigt worden. Der Bereich ist wieder frei befahrbar. | Bild: Ganter, Toni