Wie kann die Innenstadt belebter und attraktiver werden? Mehr als 1500 Markdorfer haben an dieser Umfrage der Stadtverwaltung teilgenommen. Die Ergebnisse sollen nun am Samstag um 14 Uhr in der Stadthalle in einer öffentlichen Bürgerveranstaltung präsentiert werden. Die Besucher sind dabei eingeladen, sich selbst an mehreren Workshop-Tischen einzubringen und ihre eigenen Vorschläge und Wünsche zu äußern.

Markdorf Wie Markdorf schöner werden soll – und weshalb die Bürger dabei die Hauptrolle spielen Das könnte Sie auch interessieren

„Markdorf hat Zukunft!“: So ist die Bürgerveranstaltung am Samstag überschrieben, die den Auftakt machen soll für einen intensiven und groß angelegten Prozess, an dessen Ende es mehr Aufenthaltsqualität und mehr Leben in der Stadt geben soll. Begleitet und gelenkt wird die Attraktivierung der Innenstadt von den Experten Reiner App und Martin Messingschlager vom Reutlinger Pragma-Institut, das die Stadt dafür beauftragt hat. Geld kommt unter anderem vom Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZiZ)“: 1,5 Millionen Euro bekommt Markdorf dafür aus Berlin. Nun geht es um zündende Ideen und um viel Engagement, um das ZiZ-Ziel in den kommenden drei Jahren zu erreichen.

Reiner App, Leiter des Reutlinger Pragma-Instituts, berät die Stadtverwaltung in Sachen Innenstadt-Attraktivierung. | Bild: Pragma Institut

Bürgerumfrage mit 1500 Rückmeldungen

Über die Resonanz auf die Umfrageaktion ist man im Rathaus jedenfalls begeistert. Die mehr als 1500 ausgefüllten Fragebögen mit „sehr detaillierten Antworten“ würden aufzeigen, wie wichtig die Stadt ihren Bürgern sei, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Überraschend: Die unter 30-Jährigen identifizieren sich offenbar besonders stark mit Markdorf und würden die Innenstadt sogar noch positiver sehen als ältere Bürger. „Das zeigt uns, Markdorf hat Zukunft“, bewertet Riedmann dieses Teilergebnis. Weitere Erkenntnisse aus den Rückläufen: 70 Prozent der Bürger würden sehr oder eher zufrieden mit der Lebensqualität sein, 64 Prozent identifizieren sich stark oder eher stark mit ihrer Heimatstadt.

Eine der schönsten Ecken in der Innenstadt: Durch das historische Untertor gelangt man in die Altstadtgassen rund um die Marktstraße. | Bild: Grupp, Helmar

Die Attraktivität wiederum wird etwas zurückhaltender beurteilt. Die Mehrheit von 53 Prozent der Befragten sehe zwar Vorzüge, aber auch viel Spielraum für Verbesserungen. Reiner App findet das wiederum nicht überraschend: „In Markdorf ist wie in vielen anderen Kleinstädten in der Coronazeit der Handlungsbedarf in den Innenstädten besonders deutlich geworden“, ordnet er das Ergebnis ein. Nun käme es vor allem auf das Engagement der Bürger an.

Markdorf Bäume entlang einer schmalen Fahrbahn? Die Vision der Lkw-freien Ortsdurchfahrt Das könnte Sie auch interessieren

Der große öffentliche Auftakt am Samstag soll den „klar ersichtlichen Start“ markieren, sagt Riedmann. Direkt nach der Auswertung der Befragung sei dies „extrem sinnvoll“. An den Thementischen in der Stadthalle kann sich jeder Besucher frei nach seinen eigenen Interessen einbringen: Innenstadtgestaltung, Veranstaltungen, Natur und Landschaft als Wahrzeichen Markdorfs sind drei der vorbereiteten Themen. An der Bürgerveranstaltung habe man im Rathaus lange gearbeitet.