In Biologie zum Beispiel: Wenn Elftklässler wissen sollen, wie die Kommunikation zwischen den Zellen funktioniert, wenn es gilt, die Funktion des Nervensystems zu erklären, dann wird es kompliziert. Wohl dem, der sich da zu helfen weiß. Doch längst wissen die allermeisten wie: Sie holen sich Hilfe aus dem Netz.

Sie suchen sich ein Lernvideo. Sehr rasch fündig werden die Schülerinnen und Schüler auf Portalen wie Youtube, wo sie kostenlose Videoclips zu allen Wissensbereichen finden. Was indes schon Wenigere wissen: Sie haben damit auf eine Künstliche Intelligenz, also KI, zurückgegriffen. Auf maschinelle Lernverfahren, die Algorithmen dazu bringen, eigenständig gestellte Aufgaben zu erledigen.

Schulleiterin Diana Amann hatte sich bei der jüngsten Abiturrede im Sommer eher kritisch zur KI geäußert. | Bild: Jörg Büsche

Vor den bislang kaum absehbaren Folgen solchen Einsatzes schlauer Informatik warnte Diana Amann vor wenigen Wochen, als sie den jüngsten Abiturientenjahrgang des BZM-Gymnasiums auf den Weg in die Berufs- oder Studienwelt schickte. „Die KI bedroht Arbeitsplätze“, befürchtet die Gymnasialdirektorin. Der Einsatz von KI verändere nicht nur das Arbeiten. Er mache auch manchen Arbeitsplatz überflüssig, bezog sich die Schulleiterin auf die Prognosen von Wirtschaftsinstituten und Gewerkschaften.

Was wird aus den Französischlehrern?

Amann nannte in ihrer Rede den Lehrerberuf zwar unverzichtbar. Am mit Abstand unverzichtbarsten seien aus ihrer Sicht die Musiklehrer. Doch wie viel Sorgen sie sich um die Zukunft um ihrer Französisch unterrichtenden Kollegen machen muss, das konnte die Schulleiterin noch nicht absehen. Da hatte Ministerpräsident Kretschmann noch nicht für neuen Diskussionsstoff gesorgt: Mit seiner Äußerung, das mühsame Erlernen einer zweiten Fremdsprache werde überflüssig, sobald KI simultane Übersetzungen ins Ohr flüstere.

Auch das Bildungzentrum ist längst keine KI-freie Zone mehr. Zunehmend wird Künstliche Intelligenz Bestandteil des Unterrichts. | Bild: Jörg Büsche

KI als Lern- und Lehrinstrument

„Als Diagnoseinstrument ist die KI längst in der Schule angekommen“ erklärt Amann und bestätigt damit, was Kretschmann außerdem noch gesagt hatte: Dass der durch KI angestoßene technologische Wandel alle Lebensbereiche erfasst – somit auch die Schule. Laut Amann lassen sich Chatbots, also textbasierte digitale Dialogsysteme wie ChatGPT, längst als Lernassistenten verwenden.

„Die sich unter Umständen wiederum sehr viel intensiver um den Einzelnen kümmern können als wir Lehrkräfte, die wir bei 30 Schülern immer nur kurze Zeit für einzelne Schüler haben“, sagt die Schulleiterin. Folgerichtig kümmere sich das landeseigene Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung um das Thema, biete Fachtagungen und Fortbildungen zur KI, zu Werkzeugen und deren Anwendung im Unterricht.

Schüler sehen Riesenchancen

Anton Weber, 16, gehört zu jenen Schülern am Gymnasium, die sich nicht nur im Ethikunterricht mit Fragen des KI-Einsatzes befasst haben, sondern der schon gezielt mit ChatGPT gearbeitet hat. „Richtig genutzt, sehe ich da Riesenchancen, Vieles wird erleichtert.“ Zum Beispiel mühevolles Recherchieren. Das leiste dann der Chatbot. „Man kann aber nicht alles übernehmen, was KI ausspuckt“, erklärt Charlotte Looser, 17. Mitunter verknüpfe der Algorithmus die falschen Informationen. Da sei Kontrolle gefragt – und am Ende doch ein recht guter Überblick über die Materie. „Nein, stumpfsinnig übernehmen darf man da nicht“, bestätigt auch Anton Weber.

Shameran Youkhanna, Auszubildende in der BZM-Bibliothek, hat KI schon privat genutzt und hält sich darüber hinaus auf dem Laufenden, um Rat suchenden Bibliothekskunden weiterhelfen zu können. | Bild: Jörg Büsche

So verändern Chatbots die Schule Chatbots wie zum Beispiel ChatGPT, sind in der Lage, Fragen zu beantworten durch zusammenhängende Sätze beziehungsweise ganze Texte. Mit diesem KI-gestützten Werkzeug lassen sich also Hausaufgaben machen oder Referate schreiben. Da die so erzeugten Texte keine feste Formulierungsmuster aufweisen und mitunter stark differieren, kann eine Plagiats-Software nicht erkennen, ob sie eine „Eigenleistung“ der Schüler sind. Die Kultusministerien reagieren darauf. Baden-Württemberg rät, das Thema künstliche Intelligenz im Unterricht aufzugreifen und sogar anzuwenden. Dabei gilt es jedoch die Datenschutzverordnung einzuhalten.

Selberdenken bleibt gefragt

Lena Frisch, 16, spricht an, was die Kultusministerin Theresa Schopper angedeutet hatte. „Schlichtes Auswendiglernen“ sei spätestens mit KI überflüssig geworden. „Was ich mir fünf Minuten vor Unterricht einpräge, habe ich bald schon wieder vergessen“, sagt die 16-Jährige. Bis zur Klausur sei der Lernstoff aber noch im Kopf und das reiche. Schopper fordert indes, solches „Bulimielernen“ durch Nachvollziehen und Verstehen von Zusammenhängen zu ersetzen. Eben dafür brauche es Eigenkreativität, wie Anton Weber erklärt.

Aber auch Eigenverantwortung, wie Lena Fritsch ergänzt. „Der Einsatz von KI ist eine allgemeine Tendenz, die wohl nicht mehr umzukehren ist“, sagt ihr Mitschüler Sylvan Slansky. Das sehen alle vier Gymnasiasten so. Im Ethik-Unterricht bei Diana Amann haben sie sich über die Folgen für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Frage von veranwortlichem Handeln bei Einsatz von KI unterhalten – ganz ohne Chatbot-Einsatz.