Bei einem Bürgerspaziergang im Juli hatten die Ittendorfer die Gelegenheit, erste Ideen und ihre Anliegen für die Weiterentwicklung des Markdorfer Teilorts einzubringen. Sie konnten sich äußern, wie sie sich das Wohnen, den Städtebau, das kommunale Miteinander vorstellen – etwa an den zentralen Plätzen – oder was sie sich für die weitere Verkehrsentwicklung wünschen. Die Bürger zu beteiligen, gehört zum Gemeindeentwicklungskonzept und ist eine Voraussetzung für die Teilnahme am „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ (ELR) des Landes.

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Ziel des „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ ist es, die Strukturen auf dem Lande zu erhalten, aber auch weiterzuenwickeln. Zu den Voraussetzungen für die Anerkennung der Förderfähigkeit einer Gemeinde zählt eine möglichst breite Bürgerbeteiligung beim Erarbeiten eines Gemeindeentwicklungskonzepts. In Ittendorf ist es das Überlinger Stadtenwicklungs- und Umweltplanungsbüro Planstatt Senner, das diesen Prozess begleitet. Dabei stellte der Bürgerspaziergang im Juli eine erste Orientierung dar, bei der sowohl Schwachstellen wie auch die Stärken der Ortschaft näher betrachtet wurden. Es ging um die Themen Gestaltung der historischen Ortsmitte, Bebauungsdichte, Dorfplatzgestaltung, Gebäudehöhen, Verkehr und Klimaschutz. Finanzielle Unterstützung gewährt das Entwicklungsprogramm des Landes nicht nur die Gemeinden, sondern auch Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen.

Wie lässt sich ein homogeneres Ortsbild erreichen, war eine der Fragen bei dem Bürgerrundgang im Juni durch Ittendorf. | Bild: Jörg Büsche

Wie sehen die Ittendorfer ihren Ort 2040?

Wie sich die Ittendorfer ihren Ort in den nächsten kommenden zehn, 20 Jahren vorstellen, dass sollen sie nun erneut und eingehender formulieren: bei einer Bürgerwerkstatt Ende November. Als Termin wurde der 27. November ins Auge gefasst, ein Samstagvormittag. Von 10 bis 13 Uhr geht es dann in roulierenden Arbeitsgruppen vor allem um vier Themenbereiche, so kündigte Benedikt Müller vom Stadtentwicklungsteam des Überlinger Planungsbüro Senner bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats an. Müller nannte folgende Bereiche: Dorfleben und Dorfplatz, traditionelles Bauen im Bezug zu modernem Wohnen und Arbeiten, Verkehr sowie Landschafts- und Ortsbild.

Ittendorf soll seine Ortsbild prägenden Fluchtlinien behalten. Wie kann das festgelegt werden? | Bild: Jörg Büsche

Das Thema Verkehr steht immer auf der Tagesordnung, wenn an die Zukunft des Orts gedacht wird. | Bild: BUESCHE,JOERG

All dies, so Benedikt Müller, sei auch schon beim Bürgerspaziergang angesprochen worden. Er nannte die Wünsche zur Dorfplatzgestaltung, den Wunsch nach mehr Grün und Spielgeräten beim Bürgerhaus. Er nannte die Überlegungen vieler zur Ortsdurchfahrt, zum Lärm und den Gefahren durch den Autoverkehr. Darüber hinaus sprach Müller bei seinem Rückblick auf die sommerliche Ortserkundung aber auch die Renaturierung des Bachlaufes, die Zukunft der Hofstellen oder die Querungssituation beim Kindergarten an.

Unverbindliche Orientierungshilfe für Bauherren

Es war dann Ex-Ortschaftsrat Karl Ainser, der sich nach der Verbindlichkeit des noch zu erarbeitenden Gemeindeentwicklungskonzepts erkundigte. Bürgermeister Georg Riedmann stellte klar, dass es zwar nur Richtliniencharakter besitzt, gleichwohl eine wertvolle Orientierungshilfe für die Verwaltung, für Bauherren, aber – erforderlichenfalls – auch für die Rechtsprechung biete. Seien mit solchen Konzepten doch deutliche Markierungen gesetzt. „Es markiert, wo uns was wichtig ist“, so Riedmann.

Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel erklärte, dass Bauern mithilfe eines Gemeindeentwicklungskonzepts, „deutlich gemacht werden kann, wie sie eine Hofstelle umgestalten können und welche Kubaturen wir uns vorstellen“. Und das sei mehr, als der städtebauliche Rahmenplan vorgeben kann.

Die Bürger wünschen sich mehr Berührung mit dem Schloss. | Bild: Jörg Büsche

Stadt kann finanziell keine größeren Projekte in Ittendorf planen

Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller wies ausdrücklich auf die Zuschusssituation im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprogramms hin. Gelder können auch für private Umnutzungen fließen. Aus seiner Sicht, so ergänzte Bürgermeister Riedmann, könne die Stadt derzeit keine großen Investitionen für größere eigene Projekte im Ortsteil Ittendorf planen. Doch lägen durchaus Verbesserungen fürs Bürgerhaus „bei uns auf dem Tisch“.

Gewissermaßen auf dem Tisch des Ortsvorstehers liegen die Pläne, den Verkehr auf der Bundesstraße 33 zu entschleunigen. „Da heißt es, ganz dicke Bretter zu bohren“, so Bernhard Grafmüller.