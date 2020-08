Markdorf vor 1 Stunde

Wie Roland Fischer seine Tomaten ganz ohne Spritzmittel vor Schädlingen schützt

Ob mit dicker oder dünner Schale, ob rund, ob länglich oval, ob Fleisch- oder Cocktail-Tomate: Der Oberteuringer Landwirt Roland Fischer kennt sich mit der richtigen Pflege der Nachtschattengewächse aus. Und so unterschiedlich die Form der Tomaten ist, so vielfältig lässt sich das Fruchtgemüse auch verarbeiten. Lesen sie in der heutigen Folge der Serie „Blick auf den Markstand“ ein Rezept für Tomaten-Pfirsich-Salat.