Prachtvoll und möglichst authentisch sollen sie werden, die neuen Gewänder für zwei historische Marienfiguren der Schutzmantelkapelle der Markdorfer Pfarrkirche St. Nikolaus. Dafür setzen sich die Trachtengruppe Markdorf unter Leitung des Vorsitzenden Richard Gratwohl sowie die Schneiderin und Raumausstattermeisterin Claudia Gratwohl mit Unterstützung und Expertise der Markdorfer Restauratorin und Kunsthistorikerin Michaela Vogel ein.

Die Schutzmantelkapelle der Pfarrkirche St. Nikolaus. Die historischen Marienfiguren stehen wegen des Projektes für das Fertigen neuer Gewänder nicht mehr in den Nischen links und rechts, wie auf dieser Aufnahme noch zu sehen ist. | Bild: Vogel, Michaela

Während einer Ausstellung anlässlich des Stadtjubiläums „1200 Jahre Markdorf„ fiel in der Stadtgalerie spontan sozusagen der Groschen zum Einkleiden der beiden Madonnen, wie Richard Gratwohl erzählt. „Es hat sich herausgestellt, dass die Marienfiguren – Bildbach und Allerheiligen – nicht mehr so edel eingekleidet sind, wie sie eingekleidet gehören.“

Video: Ganter, Toni

Bekanntlich sind die Trachtengruppe Markdorf und die Pfarrgemeinde St. Nikolaus traditionell im Jahreslauf bei diversen kirchlichen Anlässen und Hochfesten miteinander verwoben. Beispielsweise Weißer Sonntag, Blumenteppiche zu Fronleichnam, Prozessionen und und und.

Markdorf Blumenteppich auch ohne Prozession: Katholiken schmücken private Altäre und Kirche trotz Corona zum Hochfest Fronleichnam Das könnte Sie auch interessieren

Also liegt es nahe, das Projekt aus der Taufe zu heben und sich dieser Mission zu widmen und immer wieder Aktionen zur Finanzierung zu verwirklichen. Zum Beispiel 2019 eine Ausstellung mit altem Spielzeug im Advent 2019 im Dosch-Haus in der Altstadt.

Markdorf Für eine Weihnachtsausstellung: Auf der Suche nach altem Spielzeug Das könnte Sie auch interessieren

Für Stoffauswahl extra nach Venedig gefahren

„Bei der Stoffauswahl ist Qualität und historische Mustervorlage wichtig, wie sie in der venezianischen Manufaktur Luigi Bevilacquas nach Mustervorlagen aus drei Jahrhunderten noch heute mit qualitätvollsten Materialien von Hand gefertigt werden“, erklärt Expertin Michaela Vogel. Also reisten Richard und Claudia Gratwohl im Sommer nach Venedig, um Ausschau zu halten, in der traditionsreichen Manufaktur am Canale Grande. Die Wurzeln der Familie Bevilacqua reichen laut Angaben der Manufaktur bis ins Jahr 1499 zurück.

Blick in einen Teil der traditionsreichen venezianischen Manufaktur Luigi Bevilacqua mit handbetriebenen Webstühlen und Geräten aus dem 18. Jahrhundert. | Bild: Gratwohl, Richard

„Als wir dort eine Führung bekommen und die Stoffe gesehen haben, da sind wir schier durchgedreht“, erzählt Richard Gratwohl in Claudia Gratwohls Werkstatt noch immer beeindruckt. Im Internetauftritt von Bevilacqua heißt es, die Manufaktur sei spezialisiert auf Luxusgewebe wie etwa Soprarizzo-Samt.

Über den Soprarizzo-Samt Laut Bevilacqua ist Soprarizzo-Samt „einer der komplexesten Samte, denn er besteht aus einer oberen Schicht geschnittenes Samtes und einer unteren Lage gezogenes Samtes, die dem Grundgewebe entspricht. Die zwei Schichten unterscheiden sich voneinander durch die Farbe: der geschnittene Samt ist dunkel, der gezogene ist heller. Die Weberinnen müssen dazu jeden Millimeter der ersten Lage manuell schneiden.“ Die rund 3500 Muster für die handgewebten Samte und der anderen Gewebe kommen laut Manufaktur aus dem eigenen Archiv, „dessen Entwürfe von der byzantinischen Kunst bis zum Art Déco gehen“.

Ein tischähnliches Gestell mit Fadenspulen. | Bild: Gratwohl, Richard

Stoffe aus dem Hause Bevilacqua sind beispielsweise im Vatikan, in Königshäusern, im Kreml oder bei namhaften Modeherstellern internationalen Ranges wie Versace gefragt, wie Claudia und Richard Gratwohl während der gewährten Führung durch die Manufaktur erfahren haben.

Video: Ganter, Toni

Claudia und Richard Gratwohl zeigen beispielhaft einige Stücke, die für die Madonnen-Gewänder verwendet werden: eine geklöppelte Spitze aus dem 18. Jahrhundert. „Daraus wird ein Schleier“, nennt Claudia Gratwohl ein Beispiel ihrer bevorstehenden Aufgaben. Darunter von Bevilacqua eine Stoffbahn aus handgewebter Seide mit floral anmutenden Mustern. „Davon werden Gewänder für die Marienfiguren gemacht“, ergänzt sie. Und aus dem 18. Jahrhundert eine Kasel, einst als liturgisches Gewand verwendet. „Die Stickereien dienen als Vorlage“, erzählt die Schneiderin und Raumausstatterin, während sie vorsichtig über die aufwendige historische Handarbeit streicht.

Richard und Claudia Gratwohl mit einer Klöppelspitze aus dem 18. Jahrhundert. Daraus wird beispielsweise ein Schleier für die Marienfigur des einstigen Markdorfer Klosters Bildbach gefertigt. Darunter eine Bahn handgewebten Seidenstoffes aus der traditionsreichen venezianischen Manufaktur Luigi Bevilacqua. | Bild: Ganter, Toni

Die Anfänge des Projekts Den Anstoß zum Projekt des Einkleidens der beiden Marienfiguren hat laut Restauratorin und Kunsthistorikerin Michaela Vogel die Jubiläumsausstellung „1200 Jahre Markdorf„ im Sommer 2017 geboten. Aus „Einträgen in historischen Stadtprotokollen“ werden „die Bedeutsamkeit der Wallfahrten zu den beiden Madonnen während der furchtbar grassierenden Pestzeiten in Markdorf hervorgehoben“, erklärt Vogel. Und: „Überlieferte Wallfahrten und Prozessionen nach Allerheiligen zur ‚Maria, Königin aller Heiligen‘ waren der letzte Strohhalm, an den sich die stark dezimierte Bevölkerung Markdorf während der Seuchengefahr im 16./17. Jahrhundert quasi als ‚Heilmittel Glaube‘ klammerte.“

Markdorfer Franz Josef Guldin malte für Bischof in Konstanz

Ein Kupferstich aus dem Jahr 1759 dient als Orientierung und Vorlage für die zu fertigenden Gewänder. Warum? Das weiß Michaela Vogel. „Der Stich ist der historische Beleg der prachtvollen Gewänder, die in der Barockzeit als älteste und bedeutendste Markdorfer ‚Marienbild vom Bildbach‚ schmückten.“ Der Stich stamme aus der prominenten Augsburger Werkstatt der Brüder Klauber. „Er wurde nach einem Gemälde des Konstanzer bischöflichen Hofmalers und gebürtigen Markdorfers Franz Josef Guldin gefertigt“, erklärt die Expertin, „als Augenzeuge hat er uns quasi ein wertvolles Dokument der barocken Bekleidung der Muttergottes hinterlassen.“

Diese Madonna stand einst in einer Kapelle bei Allerheiligen am Gehrenberg nördlich von Markdorf. Dort war eine Wallfahrtsstätte. | Bild: Vogel, Michaela

Wallfahrten waren einst lukrative Einnahmequellen

Und schon damals gab es Werbung und „Marketing“, wie man heutzutage sagen würde. „Der handgroße Stich als Flugblatt verteilt, kann auch als eine Art Werbezettel zur überregionalen Anregung der Wallfahrt zum Markdorfer Kloster Bildbach gesehen werden“, legt Vogel dar. Wallfahrten seien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Kloster und die Stadt Markdorf gewesen. „Spenden, Beherbergung und Bewirtung der Pilger waren eine durchaus lukrative Einnahmequelle – quasi historischer Tourismus“, verdeutlicht Vogel.

Die Madonna der einstigen Wallfahrtsstätte „Kloster am Bildbach“. Auf dem Areal ist heute der Bauhof. | Bild: Vogel, Michaela

Beleg für überregionale Wallfahrten nach Markdorf „Die Bedeutung der beiden Madonnen besteht nicht nur darin, dass sie letzte Zeugen einer überregional bedeutenden Wallfahrtstätigkeit nach Markdorf und den beiden vor 200 Jahren durch Abbruch ausgelöschten jahrhundertealten Wallfahrtsstätten ‚Kloster am Bildbach‚ und ‚Kapelle Allerheiligen‘ am Gehrenberg sind, sondern auch, dass die entdeckten historischen Quellen und Überlieferungen den Glauben an ihre Wundertätigkeit nachweisen lassen“, gibt Diplom-Restauratorin und Kunsthistorikerin Michaela Vogel Auskunft. Sie verweist auf ein Dokument, „das auf dem Holzkörper unter der Bekleidung zu entdecken ist und die Wundertätigkeit sozusagen bebrieft“. Die Übersetzung aus dem Lateinischen laut Vogel: „Bildnis der höchstheiligen Jungfrau Maria – Ich preise die vor über 300 Jahre zurückliegenden meist berühmten Wunder; sie hat die im Wasser ertrunkene Gattin zum Leben wieder erweckt. Ihr ist sowohl diese Kirche schon vor 260 Jahren gebaut als auch geweiht worden.“ Vogel erklärt den Hintergrund zu diesem alten Schriftstück: „Hier ist der Bezug zur Legende der wundersamen Wiederbelebung der ertrunkenen Ursula von Homburg, geborene ‚von Markdorf‚ aus dem Geschlecht der Edelfreien von Markdorf. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts ist die Skulptur Anziehungspunkt einer bedeutenden Wallfahrtsbewegung zur ‚Kapelle am Bildbach‚, am Ortsausgang nach Bermatingen, das heutige Bauhof-Gelände.“ Sie sei der Ursprung der um 1450 geründeten Markdorfer Schutzmantelbruderschaft mit Errichtung einer neuen größeren Wallfahrtskirche, die 1659 zur Klosterkirche des gegründeten Kapuzinerklosters am Bildbach wird.“

Diese lateinische Inschrift auf einem Dokument einer Marienfigur bedeutet nach Auskunft von Michaela Vogel: „Bildnis der höchstheiligen Jungfrau Maria. Ich preise die vor über 300 Jahre zurückliegenden meist berühmtenWunder; sie hat die im Wasser ertrunkene Gattin zum Leben wieder erweckt. Ihr ist diese Kirche schon vor 260 Jahren gebaut als auch geweiht worden.“ | Bild: Vogel, Michaela

Die Restauratorin und Kunstexpertin hat Vertrauen in die Markdorfer Akteure: „Die in alten Stick- und Klöppeltechniken zu fertigenden Borten und Applikationen werden von den Trachtenfrauen, die diese alte Technik noch perfekt beherrschen und weitergeben, mit historischen Materialien hergestellt.“ Um die Maßanfertigung der Gewänder wird sich Claudia Gratwohl kümmern. Eine „höchst versierte Schneiderin und Raumausstattermeisterin“, sagt Michaela Vogel.