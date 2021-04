Das mit dem Click and Collect hab‘ ich jetzt auch mal ausprobiert. Ist ja kein Ding. Im Internet eine Blu-ray-Box mit Thrillern über Drogenbandenkriege und Menschenhandel im US-amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet anklicken, ab damit in den Warenkorb und die Filiale zum Abholen auswählen.

Im Laden schön brav die FFP2-Maske auf, den Namen nennen, die Bestellung wird zur Kasse gebracht, mit Abstand anstehen und bargeldlos bezahlen. Einfach das Plastikkärtchen hinhalten, fertig.

Daheim die Papptüte am Siegel aufreißen und die Blu-ray-Box rausholen. Dann die Überraschung. Irgendetwas raschelt da drinnen noch. Hoppla, was ist den das? „I ? waxing“... „Teste mich“... „Lip wax stripes“ steht da auf dem Aufkleber. Von einem Hersteller aus dem österreichischen Linz, ist laut Kärtchen exklusiver Partner für die Sendung Germany‘s Next Topmodel (GNTM).

Kostenfreie Dreingabe zu einem actionreichen Thriller auf Blu-ray: eine Probe mit vier Waxingstreifen für die Oberlippe, eigentlich für die Damenwelt gedacht. | Bild: Ganter, Toni

Ach was, das Format gibt‘s noch? Hab‘ ich zuletzt geschaut, als Thomas Gottschalk noch Wetten, dass..? moderierte, sogar in Friedrichshafen. Mensch, da war doch was. Ja, genau: Ist schon gut zehn Jahre her, als die Häflerin Pauline Afaja für GNTM gecastet wurde und eine Wildcard bekam...

Das Archivbild, entstanden im August 2010, zeigt Pauline Afaja, damals Friedrichshafener Oberstufenschülerin und Kandidatin der fünften Staffel Germany‘s Next Topmodel. | Bild: Cuko, Katy

Ist ja nett gemeint, das mit der kostenfreien Probe zum Entfernen von Haaren an der Oberlippe. Aber was soll ich jetzt damit? Das passt ja wohl vorne und hinten nicht zusammen, die Kombination aus Actionkracher und Waxing. Na gut, könnte ja sein, dass multitaskingfähige Frauen das während eines Heimkino-Abends so handhaben.

Actionthriller und Waxing, dass passt doch nicht zusammen

Für mich jedenfalls hätt‘s ein Pröbchen Rasierwasser oder Herrenduft getan. Das wär‘ was gewesen. Zur Not auch ‚ne Antifaltencreme für den Herrn 50plus. Man darf ja wohl noch – im Zweifel auch als Spätberufener – an seiner Eitelkeit arbeiten. Und jetzt so ein Ich-liebe-waxing-Tütchen – wer kommt auf so eine, Entschuldigung, bekloppte Idee? Ist doch wahr. Das kannst du als Mann nicht so einfach weiterreichen, so nach dem Motto „Schatz – kannst Du das gebrauchen?“. Da hinge der Haussegen mindestens für den Rest des Jahres gewaltig schief. Oder schlimmer: häusliche Gewalt mit dem Nudelholz oder der Bratpfanne... Kopfkino aus.

Heimlicher Selbsttest? Nee lieber nicht, keine Lust auf Schmerzen

Vielleicht doch ein Selbsttest, klammheimlich, wenn niemand zuschauen kann? Die Packungsbeilage solle man zwecks Gebrauch beachten, steht auf dem Tütchen. Ist aber keine dabei! Nur einmal so probehalber über die Oberlippe halten, das Ding. Nee, lass‘ das mal lieber sein. Erstens sieht‘s schon auf den ersten Blick total albern aus und zweitens gibt es für uns Herren der Schöpfung das Rasieren. Klassisch mit Schaum und Klinge. Oder völlig verletzungsfrei: elektrisch mit dem Apparat. Wie jetzt, Mann oder Memme?