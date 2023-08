„Spannungsverhältnisse sind immer gut, aber man muss aufpassen, dass daraus keine Spaltung entsteht“: Diesen Ratschlag gab Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Ende seines Besuches in Markdorf der großen Runde im Saal der Mittleren Kaplanei mit auf den Weg. Kretschmann hatte am Donnerstag auf seiner Sommertour durch die Region auch Markdorf eine zweistündige Visite abgestattet. An allen Orten an diesem Tag suchte er das Gespräch mit Bürgerinitiativen, von denen er sich über lokale Klimaprojekte informieren ließ. In der Gehrenbergstadt traf er sich mit der Gruppe Klimaplan an der Weiherwiese, von wo aus es auf einem Spaziergang in die Innenstadt ging, zur Diskussion mit den Klimaplan-Mitgliedern und Vertretern der Verwaltung und den Fraktionschefs im Gemeinderat.

Samuel Koch (links) von der Initiative Klimaplan berichtet Kretschmann (Mitte) vom aktuellen Stand der Windkraftdebatte in Markdorf. | Bild: Grupp, Helmar

Kretschmanns Sommertour Winfried Kretschmann hatte am Donnerstag ein straffes Programm: Morgens ging es für ihn zuerst nach Wahlwies zum Projekt Solarpark, anschließend nach Frickingen, dann nach Markdorf und von dort aus noch zu einem Moorprojekt ins Allgäu. Rund zwei Stunden weilte der Ministerpräsident am Nachmittag in der Stadt.

Mit den „Spannungsverhältnissen“ bezog er sich auf den vorhergehenden knapp einstündigen Austausch in der Mittleren Kaplanei. Dass die Klimaschützer und die „offiziellen“ Vertreter der Kommunalpolitik durchaus von zwei verschiedenen Dingen sprachen, als es um den Weg zu mehr Klimaschutz vor Ort ging, war dabei deutlich offenbar geworden. Samuel Koch von der Initiative gestand zu, dass er und seine Mitstreiter „glücklich über das Ziel der klimaneutralen Stadt bis 2035“ seien, Silja Beck merkte im selben Atemzug an, dass seitens Rathaus und Gemeinderat „der Umsetzungsweg halt durchaus behäbig“ sei: „Wir müssen die Vorhaben aber umgesetzt bekommen, denn das Klima macht keine Kompromisse.“

Ministerpräsident Kretschmann kommt in Markdorf an Video: Grupp, Helmar

Am Aussichtspunkt am Obertor blickt Kretschmann auf die Stadt. Der Ministerpräsident nahm sich rund zwei Stunden Zeit in Markdorf, bevor es für ihn weiter ins Allgäu ging. | Bild: Grupp, Helmar

Riedmann: Markdorf nicht „Speerspitze“ beim Klimaschutz

Mit dieser Aussage erntete sie durchaus Zustimmung aus der gegenüberliegenden Reihe der Politiker. Bürgermeister Georg Riedmann hatte in seiner Begrüßungsansprache bereits angemerkt, dass er sich von Land und Bund durchaus mehr „konkrete Vorgaben in gesetzlichem Rahmen“ wünsche. Übersetzt: Wenn die Regierungen Ziele oder Maßnahmen für die Kommunen als Pflichtaufgaben deklarieren, müsse man sie umsetzen, ohne Wenn und Aber.

So aber habe die Stadt immer noch ein „Finanzierungsproblem“, das dem kommunalen Haushaltsrecht unterliege. Und das binde die Stadt, zuerst ihre Pflichtaufgaben zu erledigen, bevor sie sich freiwilligen Leistungen zuwenden könne. Zu letzteren zählten aber in der Regel die Klimaschutzprojekte. Riedmann bekannte freimütig, dass man in Markdorf „nicht die Speerspitze beim Klimawandel in der Region“ sei. Dies liege aber an den vielen großen Projekten, die den Haushalt bisher banden und auch künftig binden werden.

Die Fraktionschefs bei der Diskussion in der Mittleren Kaplanei (von rechts): Uwe Achilles, Dietmar Bitzenhofer, Kerstin Mock. | Bild: Grupp, Helmar

Gruppenbild mit den Mitgliedern der Initiative (links) und den Vertretern von Verwaltung und Gemeinderat (rechts). In der Mitte rechts von Kretschmann ist Bürgermeister Georg Riedmann. | Bild: Grupp, Helmar

Sehr unterschiedlich sahen dies die Fraktionschefs. Joachim Mutschler (Umweltgruppe) lobte die „anständige und gute Arbeit“ der Initiative Klimaplan, musste aber eingestehen: „Selbst für uns mit den selben Zielen ist es manchmal schwierig, mit diesen hohen Forderungen umzugehen.“ Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) verwies auf seinen zwanzigjährigen Einsatz für Bürgersolardächer, „aber wir haben den Gemeinderat nie getrieben“. Generell würden zu viele bürokratische Regelungen den Klimaschutz ausbremsen, kritisierte er – auch mit Blick auf die Vorgaben der grün-schwarzen Landesregierung.

Kurze Pause am Bischofschloss. Der Besuch von Kretschmann und sein Bummel durch die Altstadt sorgte für überraschte Passanten. | Bild: Grupp, Helmar

Uwe Achilles (SPD) wiederum gab zu bedenken, dass 90 Prozent des Klimaschutzes aus der Bevölkerung kommen müsse, die Verwaltung könne höchstens zehn Prozent per eigener Beschlüsse einsparen. „Wir müssen die Bürger begeistern und ihnen die Angst nehmen“, mahnte er. Kerstin Mock (CDU) wünschte sich von Klimaplan einen respektvollen Umgang mit dem Gemeinderat. „Das ist die Initiative oft noch wie auf einer Autobahn unterwegs.“

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt: Kretschmann dankte für „die produktive Begegnung“ in Markdorf. | Bild: Grupp, Helmar

Kretschmanns Rat: Gemeinsam gegen Spaltung in der Stadt

Viel Futter also für den Ministerpräsidenten. Kretschmann betonte dann auch, dass Initiativen und Gemeinderäte sich ehrenamtlich einsetzen. „Das letzte Wort hat also immer das Ehrenamt, auch beim Klimaschutz“, sagte er. Die Politik sei beiden Gruppen für diesen Einsatz zu Dank verpflichtet. Initiativen seien häufig jedoch monothematisch unterwegs, ein Gemeinderat müsse sich hingegen um alle Belange der Bürger kümmern.

Markdorf Die Arbeit am Markdorfer Klimaschutzkonzept soll weitergehen Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Markdorfer Bürgerentscheide würden zeigen, dass es durchaus „Spaltungspotenzial“ in der Stadt gebe. „Wie schafft man es, das zu verhindern?“, sei die Frage, die sich alle Beteiligten stellen müssten. Riedmanns Wunsch nach mehr Vorgaben würde er gerne entsprechen: „Aber sie dürfen nicht zu regulierend sein.“ Er sei ein großer Anhänger der kommunalen Selbstverwaltung, spielte er den Ball an die Stadtpolitik zurück. „Wir bieten uns gerne an, das Rathaus in seiner Kommunikation mit den Bürgern zu unterstützen“, bot Samuel Koch von der Initiative an.