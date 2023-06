Über Karl-Heinz lässt sich Vieles sagen. Er schläft gern. Er ist bequem. Er ist eitel – zumindest, was seine Socken anbelangt. Obendrein ist er faul, fett, gefräßig. Und weil er, wie er von sich behauptet, „eigentlich gar nicht nett“ ist, ist er ziemlich einsam. Er kann aber einfach nicht aus seiner Haut. „Wir fressen nun mal alles, was uns in die Quere kommt“, erklärt er, warum er keine Freunde haben kann. „Das ist unsere Natur.“ Karl-Heinz ist eine Spinne. Eine Kreuzspinne.

Vielleicht liegt es ja an der grell orangefarbenen Latzhose. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Karl Heinz nur halb so viele Beine hat, wie sie normale Spinnen haben. Im Saal kommt einfach keine Angst auf, wenn Karl-Heinz die nette Fliege Bisy fängt. Selbst dann nicht, wenn ihm der Pizzabote ins Netz geht und er sich anschickt, ihn statt des belegten Hefeteigs zu verspeisen. Aller Schrecken, jeder Horror, auch Panikreaktionen spielen sich immer nur auf der Bühne ab. Das Schaudern wird gespielt – bei den Szenen im Einkaufsladen oder in der Arztpraxis. In den Publikumsreihen wird dagegen geschmunzelt, gelächelt, vielfach auch gelacht.

Etwa wenn Fliege Bisy, soeben im Spinnengewebe verfangen, entnervt auf ihren Termindruck hinweist. Lachen müssen die Zuschauer, die Kinder wie die Erwachsenen, auch stets über den Running Gag im Stück. Sobald sich Karl-Heinz, wunderbar gespielt von Birgit Zimmermann, auf sein Sofa fläzt, zieht er seine bunten Socken aus und wirft sie mit lässigem Schwung hinter sich ins große hölzerne Spinnennetz. Wo die Strümpfe auf den Latten liegen bleiben oder herunterfallen. Mindestens so wunderbar wie die Kreuzspinne wird übrigens auch Fliege Bisy gespielt, von dem jungen Hannes Hinz. Ob er quengelt, schimpft oder als von der Spinne gefesselter Geburtstagsbraten sich einfach nur furchtbar langweilt. Er überzeugt. Das findet auch Emma, neun, der übrigens am allerbesten gefallen hat, „als die Spinne Bisy ein Geschenk gibt“. Ein Lebkuchenherz, das Zeichen einer neu begonnenen wunderbaren Freundschaft.

„Wenn zwei immer gleichzeitig reden“ hat Sophia besonders lustig gefunden. Die beiden Grillen, die beiden Verkäuferinnen im Laden, die beiden Arzthelferinnen sowie Rolf und Ralf, die Schmetterlingslarven, wurden von Beatrice Giessmann und Teresas Bendel gegeben. Sie handeln und sprechen fabelhaft synchron.

Gleichfalls überzeugend waren Thomas Deusch, der Pizzabote, der Arzt, der Prinz und Aylin von Schmidsfeld, die als fiese Spinnentante Kassandra so garstig war, wie sie als Oma oder gute Spinne Marie liebenswert wirkte. Regisseurin Marianne Walter hat bei der Auswahl ihrer Schauspieler einmal mehr einen guten Griff bewiesen. Doch der begeisterte Applaus des Publikums am Ende galt wohl der gesamten Inszenierung.