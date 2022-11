Die unliebsame Fußballweltmeisterschaft in Katar, verpatzter Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan in der Vorrunde. Letzteres macht die Stimmung nicht besser – falls einem das Turnier aus bekannten und viel diskutierten Gründen nicht sowieso völlig egal ist. Die nächste Begegnung am Sonntag gegen Spanien stimmt nicht wirklich zuversichtlich, erfahrungsgemäß sind die Iberer schwer zu spielende Gegner.

Ach, was soll‘s. Katar hin, verpatztes Spiel her – einfach mal unverbindlich einen Tipp abgeben. Was kann schon Schlimmeres passieren, als dass das DFB-Team nach dem Scheitern in der Vorrunde die Koffer packen und heimfliegen muss? Nach Gutdünken eine Tipprunde abtelefonieren, los geht‘s!

Brigitte Waldenmaier – 1:2

Damit gleich Musik in die Geschichte kommt, fragen wir Brigitte Waldenmaier, die als Vorsitzende den Ton in der Stadtkapelle Markdorf angibt. „Ich bleibe positiv und meine, dass das Spiel 2:1 für Deutschland ausgeht. Die reißen sich noch mal zusammen.“

Markus Kieferle – 2:2

Von der Fraktion der Kicker schätzt Markus Kieferle, Leiter Abteilung Fußball SC Markdorf, die Partie wird 2:2 enden. „Unsere Jungs werden sich nach Kräften anstrengen. Aber sie werden die defensiven Schwächen nicht in den Griff bekommen.“

Benedikt Caspari – 3:1

Nach dem verlorenen vorangegangenen Spiel gegen Japan lautet die Prognose von Benedikt Caspari, Vorsitzender SV Deggenhausertal: „Spanien gewinnt 3:1.“ Hoppla, warum das denn? „Die deutsche Defensive ist zu anfällig für die starke Offensive der Spanier.“ Aber er lasse sich gern eines Besseren belehren.

Wolfgang Adebahr – 1:1

Der Vorsitzende des SV Oberteuringen, Wolfgang Adebahr, klingt verhalten optimistisch. „Ich glaube echt, dass es eng wird. Aber wenn Hansi Flicks Jungs 1:1 spielen, dann bliebe noch die Chance, nach dem dritten Spiel weiterzukommen – je nach Konstellation.“

Ulrich Hund – 2:2

Geistlicher Tippbeistand könnte hilfreich sein. Der katholische Pfarrer Ulrich Hund meint, er sei kein so großer Fußballer. Nein, das Spiel gegen Japan habe er nicht gesehen. Sein Tipp beim Spiel gegen Spanien lautet 2:2. „Beim Kampfgeist wird sich unsere Elf bestimmt noch mal aufraffen, aber ob das am Ende reicht?“

Hunds evangelischer Berufskollege Tibor Nagy gibt keinen Tipp ab. Nanu!? „Eigentlich bin ich ein unglaublich emotionaler Fußballgucker. Aber dieses Mal die WM in Katar ist zeitlich unpassend.“ Es gebe andere, wichtigere Themen als Katar.

Alle Angaben zum Spielergebnis sind natürlich ohne Gewähr. Die Partie Spanien gegen Deutschland gibt es am Sonntag, 27. November, 20 Uhr, zu sehen.