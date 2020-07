Markdorf vor 3 Stunden

Wie ein junges Paar mit neuen Ideen einen alten Hof retten möchte

Christian Geßler und Nathalie Sauter haben in Stehlingweiler den Hof seiner Großeltern übernommen. Das junge Paar setzt in ihrem landwirtschaftlichem Nebenerwerb auf Bio und Touristen – das SWR-Fernsehen hat vor Ort gedreht und zeigt den Film am Montag, 20. Juli