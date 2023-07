Es sieht nach zwei Freunden aus, die im Garten sitzen. Doch für Ronny Splettstößer ist der Aufenthalt bei Klaus Schultz in Markdorf eine Alltagsflucht. Schultz lädt über die Organisation „Fallschirmjäger helfen gerne!“ Einsatzveteranen zu sich nach Hause ein.

Ronny Splettstößer kehrte im Jahr 1999 versehrt aus dem Kosovo zurück. Vier Monate war er dort. Darüber, was im Einsatz passierte, spricht er nicht mit jedem. Daraus, dass ihn der Einsatz veränderte, macht er kein Geheimnis mehr. Bei ihm wurde eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert.

Klaus Schultz ist den Markdorfern als Bürgermeister-Bewerber bekannt. Er und seine Frau haben aber auch die private Hilfsorganisation „Fallschirmjäger helfen gerne!". Unbürokratisch wird Kameradinnen und Kameraden geholfen.

„Zuerst hat es mein Vater gemerkt“, erzählt Splettstößer. Er selbst wertete seine Wesensveränderung jedoch als Erschöpfung. Dann kamen die Ängste. Seit 1999 ist Silvester für ihn kein freudiges Ereignis mehr. Die Böller zum Jahreswechsel sind ihm zu viel. Auch Menschenmassen erträgt er nach eigenen Angaben nur schwer. „Einkaufen ist schwierig“, sagt Splettstößer. Sozialer Rückzug, Schwitzen, Zittern, Panik, Engegefühl in der Brust, Flashbacks: alles Symptome einer PTBS.

Seit 24 Jahren kämpft er mit den Nachwehen seines Kosovo-Einsatzes. „Ich habe mich viel in die Arbeit gestürzt.“ Doch das löste nichts. „Ich habe versucht, mit Alkohol die Sorgen zu ertränken. Ein Kasten Bier am Tag war für mich schon nicht ohne. Das Problem, das ich bekämpfen wollte, war am nächsten Morgen aber trotzdem noch da.“ Es folgten längere Phasen, in denen er krankgeschrieben war, Reha, zehn Wochen in einer Tagesklinik und ambulante Therapien.

Zweimal ging gar nichts mehr

Zweimal stand er an dem Punkt, dass nichts mehr ging. „Suizidgedanken sind bei dieser Krankheit nicht selten“, sagt Splettstößer. Seine Kinder hielten ihn in dieser Welt. Heute sind sie 20 und 16 Jahre alt. Seine Ehe ging unter dem Druck in die Brüche. In seiner aktuellen Beziehung spielt die PTBS erneut eine große Rolle. Seine Partnerin, ihre Kinder und Hund Henry sind auch Gäste bei Klaus Schultz, der aktuell wieder Reservistendienst bei der Bundeswehr in Pfungstadt leistet.

Splettstößer schläft am Bodensee länger. Der 49-Jährige liebt das Wasser und genießt die Weitläufigkeit der Region. Sie waren unter anderem auf dem Pfänder. „Ich bin so runtergefahren. Ich mache mir selbst keinen Stress. Man kann so viel in Ruhe bewältigen“, sagt Splettstößer. Er möchte Dinge anders angehen als vorher und „nicht alles alleine machen“. In Mecklenburg-Vorpommern ist Splettstößer Vorsitzender des Vereins Green Warriors, in dem Veteranen Veteranen helfen. „Wir kümmern uns um Kameraden, denen es nicht so gut geht. Alles im kleinen Rahmen.“ Außerdem wird das Gedenken hochgehalten.

„In den sozialen Netzwerken gibt es eine Community, die vom Soldaten bis hin zum PTBS-Geschädigten reicht“, sagt Klaus Schultz. Laut ihm sind viele Hilfsorganisationen privat organisiert. „Wir versuchen, unseren Kameradinnen und Kameraden quer über die ganze Republik zu helfen“, erklärt Schultz. „Eigentlich wäre genau das die Aufgabe unseres Dienstherren. Das kann der nicht leisten, weil es viel zu viel Betroffene sind, die er vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat.“

Die Unterstützung der Bundeswehr wächst zwar. Klaus Schultz zufolge dauert es aber oft immer noch zwischen fünf und zehn Jahren, bis eine PTBS diagnostiziert sei. „Nach der Dienstzeit ist ein Soldat nicht mehr erfasst, nicht mehr im System. Er ist von der Bundeswehr entlassen“, sagt Schultz. Zuständig sind fortan die Versorgungsämter. „Sie müssen erst mal eine Schädigung glaubhaft machen.“

Betroffene brauchen Zeugen

Sein Gast ergänzt: „Die Ereignisse, die wir hatten, sind nicht protokolliert. Sie müssen eine Kausalität des Erzählten zu den Erlebnissen von damals herstellen.“ Erst dann wird ein Grad der Schädigung gewährt, einen Grad der Behinderung habe er schon. So trifft Splettstößer nach 24 Jahren erstmals wieder auf einen Kameraden aus jener Zeit. Der Kamerad fungiert als Zeuge für seine Erzählungen. Klaus Schultz sagt: „Es sind ja nicht nur die Gefechtshandlungen. Ich kenne viele Kameraden im Kosovo, die einfach nur erlebt haben, wie Menschen andere erschossen haben, und sie konnten nichts tun. Das sind Dinge, die verändern.“

Ronny Splettstößer beginnt nach der Auszeit in Markdorf eine Traumatherapie und hat beantragt, zur Bundeswehr zurückzukehren. Im Rahmen der sogenannten Schutzzeit, die fünf Jahre dauert und um bis zu drei Jahre verlängert werden kann, würde der 49-Jährige Leistungen beziehen, an einem Standort einer Aufgabe nachgehen und therapeutische Angebote wahrnehmen.

Ronny Splettstößer mit Elke und Klaus Schultz (von links). Elke Schultz engagiert sich ebenfalls für Einsatzveteranen. | Bild: Familie Schultz

„Das wurde initiiert von Soldaten, die im Einsatz schwerstgeschädigt wurden, und aufgrund ihrer Schädigung keine Möglichkeit hatten, im zivilen Leben wieder Fuß zu fassen“, berichtet Klaus Schultz. Sein Traum wäre ein Veteranenheim, in dem Betroffene niederschwellig alles von einer Unterkunft auf Zeit über Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen bis hin zu Psychologen-Gesprächen erhalten. Bis so etwas eventuell Realität wird, möchte er in seinem „bescheidenen Rahmen“ weiterhelfen.

Splettstößer hegt die Hoffnung, dass die alltäglichen Dinge erträglicher für ihn werden. Gern hätte er bei der Bundeswehr eine Aufgabe, wo er etwas verändern kann. Eine Hilfe war ihm zuletzt der Reha-Sport: „Ich habe Termine und muss hin.“ Darüber hinaus verbringt er viel Zeit im Freien. 2024 steht sein 50. Geburtstag an. „Ich denke, ich werde den ganz ruhig mit der Familie feiern“, sagt Splettstößer.